Irán urge a que haya relator para supervisar DDHH en Occidente

Irán arremete contra el Occidente por utilizar los derechos humanos como una herramienta política para materializar los objetivos de su política exterior.

En declaraciones ofrecidas el sábado con ocasión del Día Internacional de los Derechos Humanos, el secretario general de la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial de Irán, Kazem Qaribabadi, afirmó que la forma del comportamiento de los países occidentales con la República Islámica muestra claramente el uso politizado de los derechos humanos.

Criticó que no existe ningún relator internacional para supervisar la implementación de los derechos humanos en los países occidentales; no obstante, han nombrado un especial relator para el país persa, denunció.

“¿Por qué no se plantea esta cuestión para muchos países occidentales que irrespetan los derechos humanos?”, cuestionó.

Qaribabadi agregó que Canadá, país que propuso la resolución antiraní aprobada en 2020 en la Tercera Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), viola los derechos del pueblo persa, ignora los derechos de 400 000 ciudadanos iraníes que viven en este país y niega cualquier cooperación consular.

“Sin embargo, si se dicta una sentencia contra un delincuente en Irán, protestarán por los derechos humanos”, censuró el titular iraní.

Irán denuncia que algunos países, incluido Canadá, utilizan los derechos humanos y sus mecanismos internacionales como una herramienta para promover sus ambiciones e intenciones políticas, y pone de relieve que esas medidas no constructivas no solo no ayudan a mejorar la situación de los derechos humanos, sino que alimentan estereotipos negativos y etiquetados políticamente contra los países independientes.

Al respecto, Teherán ha demandado en múltiples ocasiones al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) que ponga fin a la hipocresía, la distinción y el doble rasero aplicados por algunas potencias occidentales en el tema de los derechos humanos, y ha invitado a todos a iniciar un diálogo integral para fortalecer dicha cuestión.

