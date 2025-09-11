Panameños protestan contra el genocidio israelí en Gaza

Activistas pro-Palestina de Panamá reclaman el reconocimiento oficial de ese Estado asiático en medio del genocidio del régimen de ocupación sionista.

La solidaridad con el pueblo palestino recibió el apoyo de un grupo de personas que se acercaron este miércoles 10 de septiembre a la embajada del régimen de ocupación en la Ciudad de Panamá para denunciar el genocidio. Desde ahí también condenan los ataques en aguas internacionales, en contra de la flotilla global que se encamina estos días con ayuda humanitaria hacia Gaza.

Junto al llamado a la solidaridad global, para estas organizaciones también es importante el posicionamiento de sus autoridades en un momento tan particular, mientras recuerdan que Panamá es el único país de América Latina que aún no reconoce al estado palestino.

Además, hacen un llamado al boicot de productos sionistas, mientras la hambruna se profundiza en Palestina ante la inacción de organismos y gobiernos internacionales.

John Alonso, Ciudad de Panamá

rfm/hnb