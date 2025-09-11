Chilenos y mapuches, con el mismo dolor a 52 años de golpe militar

Durante 17 largos años, la dictadura cívico-militar chilena también tuvo en su blanco represivo y de muerte a los pueblos originarios del país.

La dictadura militar impuesta por Estados Unidos a Chile el 11 de septiembre de 1973 también afectó a los pueblos originarios, como el mapuche, cuyo apoyo al Gobierno del expresidente Salvador Allende le significó miles de muertos y detenidos desaparecidos, además de torturados y exiliados.

No solo Estados Unidos tiene responsabilidad directa en los miles de detenidos desaparecidos chilenos. El régimen sionista de Israel asesoró a la dictadura cívico militar a través del espionaje en materia de infiltración y desarticulación de organizaciones de resistencia, así como venta de armas para ejecutar opositores al régimen dictatorial de Augusto Pinochet.

Este 11 de septiembre de 2025, a 52 años de la imposición de la brutal dictadura, esta fecha se enmarca en un clima electoral en el que la ultraderecha pro-sionista amenaza con un nuevo golpe de Estado.

Manuel Arismendi, Temuco

