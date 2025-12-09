Ataques de Israel a campamentos en Gaza dejan 2 muertos y 6 heridos

Israel mató a un palestino e hirió a otros seis en un ataque con drones a campamentos de refugiados en el norte y centro de la Franja de Gaza.

Según fuentes médicas en Gaza, una mujer palestina de 67 años perdió la vida la noche del lunes por disparos desde drones israelíes en el campamento de Halawah, en Yabalia, en el norte de Gaza.

En otro ataque de aviones no tripulados del ejército israelí contra las tiendas de refugiados establecidos alrededor del mercado Al-Amala en el centro de la Ciudad de Gaza, al menos seis personas resultaron heridas.

Más temprano del mismo lunes, el ejército israelí atacó a un palestino de 33 años en la ciudad de Deir al-Balah. La víctima sucumbió a sus heridas horas después de ser trasladado al hospital de los Mártires de Al-Aqsa.

En octubre de 2023, Israel lanzó una guerra genocida contra los palestinos en Gaza, dejando un saldo de al menos 70 125 palestinos asesinados y unos 171 015 heridos.

El pasado octubre, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) e Israel acordaron un alto el fuego; el cual el régimen israelí no ha respetado desde el principio bajo falsos pretextos.

