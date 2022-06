Vídeo: Fuego devora una base militar israelí en Al-Quds

La agencia palestina de noticias Shahab ha informado este martes (hora local) de un incendio en una base militar israelí en el pueblo de Al-Isawiya en el este de Al-Quds.

La instalación ardió en llamas después de que el ejército israelí arremetió contra los jóvenes palestinos en Al-Isawiya, y, al parecer, el fuego se está extendiendo.

Horas antes, medios palestinos indicaron que las fuerzas israelíes habían atacado residencias palestinas en dicha localidad y luego de que los palestinos opusieron resistencia, los choques estallaron.

La noticia sale a la luz, mientras que aumentan las tensiones en la Palestina ocupada, en medio de la llamada “marcha de las banderas”, que comenzó desde la Puerta de Damasco —conocida como Bab al-Amud— en Al-Quds, pasando por las calles de la Ciudad Vieja de Al-Quds hasta el Muro de Buraq (Muro de las Lamentaciones, en la tradición judía), con ocasión del denominado ‘día de Jerusalén’, que marca la ocupación de Al-Quds en 1967.

"Jerusalem Day and its fascist ‘flag march’ is the work of the regime, not that of a few bad apples.”



Far-right Israeli attacks highlight ‘Jerusalem Day’ reality https://t.co/EAvwisLp1N pic.twitter.com/P9PyCRxevb