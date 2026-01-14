Mexicanos protestan contra medidas imperialistas de EEUU en Venezuela

Organizaciones sindicales, campesinas, sociales y políticas marcharon en la Ciudad de México para repudiar los avances imperialistas de Estados Unidos en América Latina.

Los mexicanos desconfían de organismos internacionales y llaman a las bases populares del continente a liderar los esfuerzos para oponerse a la administración de Donald Trump, en particular sus medidas contra Venezuela.

Los manifestantes defienden la soberanía y autodeterminación de los pueblos frente a la injerencia estadounidense, las agresiones y amenazas de su gobierno multiplicadas en las últimas semanas, no solo hacia países latinoamericanos.

Los mexicanos llaman a la unidad de los pueblos latinoamericanos para enfrentar el imperialismo estadounidense.

Sara Morales Gallego, Ciudad de México

rfm/