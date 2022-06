AMLO no asistirá a Cumbre de Américas si EEUU no invita a todos

El presidente de México asegura que no asistirá a la Cumbre de las Américas, si EE.UU. no invita a todos los países, incluidas Cuba, Nicaragua y Venezuela.

En su conferencia de prensa matutina, celebrada este viernes en Sinaloa (norte de México), el presidente mexicano, Andrés Manual López Obrador (AMLO), ha indicado que enviará un representante en su lugar, si EE.UU., el país que acogerá la Cumbre de las Américas del 6 al 10 de junio, excluye de la reunión a algunos países de la región latinoamericana.

“¿Va ser Cumbre de las Américas o va a ser cumbre de los amigos de América?”, cuestionó López Obrador. “Si no se invita a todos, yo no voy a asistir”, ha señalado.

Además, AMLO ha denunciado que algunos “grupos de interés” han ejercido presión sobre el Gobierno de EE.UU. para no invitar a algunos países y ha anunciado que la delegación mexicana que participará en la cumbre, será encargada de impulsar una agenda para integrar a todo el continente y fomentar la “unidad de América”.

A principios de este mes en curso, EE.UU. informó que no invitaría a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la IX Cumbre de las Américas, debido a que, a su juicio, “no respetan” la democracia. Aunque, tras las protestas, todavía no está claro si habrá o no exclusiones.

rth/tqi