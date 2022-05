AMLO: Ni toda el agua de océanos borrará mancha de sanciones a Cuba

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), ha pedido a Estados Unidos que ponga fin a más de seis décadas de bloqueo económico contra Cuba.

En un discurso ofrecido el domingo en una reunión con su homólogo cubano, Miguel Díaz-Canel, en La Habana, capital de la isla caribeña, el mandatario mexicano dijo que el Gobierno de Estados Unidos “luce mal” al implementar un embargo que afecta el bienestar del pueblo de Cuba, con el objetivo de este se vea en la necesidad de enfrentar a sus autoridades.

“Si esta perversa estrategia lograse tener éxito, algo que no parece probable por la dignidad a que me he referido del pueblo cubano, de todas formas, convertiría a ese gran agravio en un triunfo pírrico, vil y canallesco, en una mancha de esas que no se borran ni con toda el agua de los océanos”, advirtió AMLO.

El mandatario mexicano enfatizó que “con todo respeto a la soberanía y la independencia de Cuba”, seguirá insistiendo que Estados Unidos levante el bloqueo y se restablezcan las relaciones entre las dos naciones.

En otra parte de su alocución, el jefe de Estado mexicano puso de relieve que volverá a solicitar al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que no excluya a ningún país de la IX Cumbre de las Américas, que tendrá lugar el próximo mes de junio en California (EE.UU.) “Que las autoridades de cada país decidan libremente si asisten o no a dicho encuentro, pero que nadie excluya a nadie”, remarcó.

La Cumbre de las Américas es un evento que reúne a los jefes de Estado y de Gobierno de los países del continente americano que se realiza cada tres o cuatro años. Estados Unidos será sede de la IX Cumbre de las Américas en Los Ángeles, un evento que pondrá el foco en “Construir un futuro sostenible, desaliente y equitativo” para el hemisferio.

El secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental de EE.UU., Brian A. Nichols, anunció el pasado 28 de abril que ve “poco probable” que países como Cuba, Venezuela o Nicaragua pudieran ser convocados para la cita hemisférica.

Dos días después, Obrador, durante una llamada telefónica con Biden, subrayó que si se convoca a una cumbre, todos tienen que ser invitados. “En América no podemos seguir manteniendo la política de hace dos siglos. [...] ¿Cómo es que convocamos a una Cumbre de las Américas, pero no invitamos a todos? ¿Entonces de dónde son los que no están invitados? ¿De qué continente? ¿De qué galaxia? ¿De qué satélite?”, cuestionó en una entrevista hecha tras una conversación con Biden.

En La Habana, AMLO destacó que el pueblo cubano demostrará al mundo que razón es más poderosa que la fuerza y expresó su esperanza que la mayor de las Antillas sea capaz de renovar la Revolución Cubana de enero de 1959 en lo que denominó “la nueva revolución en la Revolución”.

Al final de la reunión, Díaz-Canel y López Obrador firmaron una declaración conjunta reafirmando el compromiso de los dos países en estrechar sus relaciones históricas.

