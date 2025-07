El sionismo y sus objetivos de copar el Estado

Un amigo de la comunidad palestina, que suele enviarme noticias, concretó esto con una breve información sobre una proposición de nombramiento, para un cargo en el Servicio Electoral de Chile - SERVEL – (1) y que permite dar cuenta como la ideología sionista mete sus garras en todo aquello que les permita acceder al poder.

Y traigo a colación esto, no sólo por el afán del mundo sionista de copar aquellas instituciones estatales que les permite influir de acuerdo con su visión de mundo. La decisión que se tome adquiere enorme importancia, a la hora de la presentación de reforma del sistema político y electoral por parte del ejecutivo chileno y porque la proposición presidencial de un militante oficialista tiene detractoras dentro de la propia entidad política socialista (2).

En principio, el nombre del personaje propuesto por el mandatario chileno, que debe ser ratificado por el senado, Marcelo Carvallo Ceroni, no generó en mi mayor interés. Esto hasta que, de estampida, recordé que fue candidato a concejal por Las Condes el año 2021y ampliamente publicitado por la comunidad judío sionista a la que pertenece. Ex subsecretario de MIDEPLAN que tuvo un fuerte enfrentamiento con el pueblo mapuche a partir de las intervenciones de este Sr. Carvallo Ceroni, ante el Parlamento chileno, a favor de modificar Ley indígena sobre régimen de propiedad de las tierras y su divisibilidad, que causó amplio repudio y condena por las organizaciones mapuche (3).

Carvallo Ceroni en su época de candidato a concejal por una comuna de la capital chilena.

Debate junto a un fallecido sionista chileno pinochetista de nombre Sergio Melnick

Sumo a ello que en las discusiones respecto al genocidio israelí y donde las opiniones van y vienen solía leerlo en su red X (4) pues suele emitir breves opiniones o publicar comentarios de funcionarias del régimen nacionalsionista israelí como fue la ex embajadora israelí en Chile Marina Rosenberg, como también replicar las opiniones de la periodista y autodenominada activista sionista Patricia Politzer, que la he citado en anteriores artículos en Hispantv para señalar la nefasta influencia de la comunidad sionista internacional y donde la chilena no es la excepción, referida a los medios de información es permanente, fundamentalmente para dar cuenta de su particular y totalitaria visión de mundo (5).

Además, su recuerdo vino a mi memoria por la lectura de ciertos artículos: Uno cuando triunfó Gabriel Boric en las presidenciales 2021 titulada “Una forma para establecer una relación entre los judíos de Chile con el nuevo presidente Boric (6) Un párrafo de su escrito, conceptuoso sin lugar a duda, captó profundamente mi interés “El mundo judío debe abrazar este nuevo momento, con un presidente electo que dice claramente que será el presidente de todos los chilenos. Sabemos que hay muchas dudas y temores. Hay preocupaciones reales sobre la relación de Boric con la comunidad judía en Chile y su postura hacia Israel”. Un argumento de resquemor que se encuentra presente, permanentemente en esa comunidad respecto a criticar al actual mandatario por sus palabras y acciones críticas respecto al régimen nacionalsionista israelí – al que considera genocida - y que tienen su antecedente desde su época de diputado.

Otro hecho, donde también este miembro de la mesa de redacción de la Revista Nueva Sion escribió, sobre un hecho que generó enorme polémica entre el mandatario y la comunidad judío sionista israelí chilena. Me refiero al hecho acaecido en septiembre del año 2022 cuando el presidente Boric decidió no recibir las cartas credenciales del recién nombrado representante diplomático sionista en Chile, Gil Artzyeli y por tanto ardió Troya, Al Quds, Al Jalil y cuanto elemento sirviera para lanzar los dardos más venenosos y falsarios de esa comunidad contra Gabriel Boric. Ambos hechos me hicieron reflotar esos artículos escritos por este Sr. Marcelo Carvallo Ceroni, autodenominado judío, socialista y chileno (en ese orden auto presentado) para la mencionada revista digital Nueva Sion.

Socialismo, judaísmo, Sionismo y el Tikkum Olam

Este último texto, que adjunto (7) titulado “Hablando desde el corazón de un judío, chileno y socialista” muestra evidente que, por más progresista que procure mostrarse un judío de izquierda, en este caso un militante del partido Socialista de Chile, el Sr. Carvallo sus palabras reflejan que la defensa del régimen israelí se impone por sobre cualquier otra consideración.

En mi consideración, en forma mayoritaria, un creyente judío tiene un sello proisraelí característico - ¿existen excepciones? ¡por supuesto ¡pero son eso, anomalías. Lo podrá encubrir con cierta crítica, pero, en el fondo se impone ese aval a la creación de una entidad y el desarrollo de esa sociedad israelí, que se va consolidando a partir del expolio, la usurpación y el exterminio de la población nativa palestina y en modo alguno se cuestiona esa existencia. Y, en algún momento la idea del pueblo elegido, la tierra prometida, los mitos fundacionales, el volver a Sion se impone sobre cualquier análisis racional.

Incluso se argumentará, sobre todo de los sectores más “progresistas” de ese judaísmo con ciertos principios profundos como aquello del Tikkum Olam que se suele traducir como “reparar el mundo” o “perfeccionarlo” en hebreo. Refiere, según me han señalado algunos creyentes en esta idea que aparece tan linda y caritativa es la práctica de hacer realidad de su dios respecto a cómo deberían ser las cosas: completas, justas y pacíficas. Y donde, se supone, todos los judíos tienen la responsabilidad de participar en actos de Tikkun Olam.

Traté de imaginarme esta creencia tan afincada en las palabras de los creyentes judíos, mientras se bombardea la capital de El Líbano, Beirut, los barrios del sur de esta ciudad y la zona sur de este hermoso país. Se me cruzó por la mente lo de reparar el mundo o perfeccionarlo al analizar el Tikkum Olam practicados en los Altos del Golán sirio ocupado y más allá con la invasión de fuerzas judío-sionistas de ese país hoy regido por un terrorista.

¿Tikkum Olam? no termino de entender esta creencia cuando, además de lo mencionado se presenta Gaza y sus decenas de miles de asesinatos, principalmente mujeres y niños, en el más horrendo genocidio de los últimos 80 años. La destrucción casi total de ese territorio donde tratan de sobrevivir más de 2 millones de palestinos. Tal vez ese reparar el mundo se refiere a después del Holocausto que esos judíos sionistas están generando y la reparación sea para su goce y disfrute, como lo han hecho desde que fundaron esta entidad el año 1948.

Tikkum Olam en la Franja de Gaza

Vuelvo al texto en cuestión, titulado “Hablando desde el corazón de un judío, chileno y socialista” que salió a la luz en plena polémica por la decisión del presidente chileno de no recibir las cartas credenciales del embajador judío sionista Gil Artzyeli, en protesta por otro de los asesinatos permanentes que el ente nazisionista ejecuta en Palestina. En este caso la muerte violenta del joven Uday Salah en Cisjordania, dos días antes que Artzyeli pisara La Moneda.

La decisión del mandatario chileno encendió la crispación característica del sionismo criollo, de sus apoyos internacionales, de la prensa adicta que desgarraba vestiduras por los efectos que tal hecho podía tener. Tal como sucedería, posteriormente con la decisión de no invitar a la FIDAE a Israel como señal clara y necesaria frente a los crímenes, el genocidio que la sociedad israelí a través de su ejército de ocupación y sus colonos paramilitares estaba (y lo sigue haciendo) contra el pueblo palestino, mayoritariamente en Gaza tras la operación de la resistencia palestina “Tormenta de Al Aqsa” el 7 de octubre de 2023.

Carvallo en este escrito y en aquellos debates en redes donde suele expresar que "toda muerte es inaceptable" (8) no ahonda en que aquello que lleva a cabo la sociedad israelí a la cual defiende con uñas y dientes, en Gaza y Cisjordania es un genocidio. No es una acción de autodefensa con que se suele argumentar falsamente, ya que la resistencia palestina ante esa acción de despojo y muerte ejerce su legítimo derecho a la resistencia, a enfrentar la ocupante ilegal, a quien lo extermina como es lo que llevan a cabo colonos extranjeros asentados en Palestina.

Nada dice Carvallo Ceroni que los ocupantes ilegales de tierras palestinas son precisamente judíos sionistas, colonos, paramilitares. Allí no hay mención alguna sobre esto, sólo expresar en varias ocasiones su condición religiosa de judío, como si ello exculpara lo que la sociedad israelí ha hecho durante 77 años de ocupación, colonización y exterminio la población nativa palestina a lo que hay que sumar las agresiones a países vecinos como El Líbano, Siria, Irak y su permanente desestabilización de Yemen e Irán.

Cuando se trata de defender a Israel no existen medias tintas. Allí se es judío, sionista y hasta “progre” si eso sirve. Apoyo irrestricto de eso que llaman el derecho de Israel a existir, pero...a costa de la vida de cientos de miles de palestinos: hombres, mujeres y niños. Allí se impone lo judío sionista asumido por autodenominados progresistas que suelen tener cordiales relaciones con Israel, léase: los senadores Jaime Quintana y Loreto Carvajal, pareja del principal lobista del ente sionista en Chile el ex diputado Gabriel Silber.

Carvallo Ceroni nos trata de imponer, como toda la comunidad judía sionista suele hacerlo esa idea expresada por el militante socialista en su escrito para la revista judía Nueva Sion "como judío espero una mayor delicadeza ante hechos que surgen en contextos complejos". Y, ¿Por qué no como chileno, como socialista? ¿Es que acaso estas personas, chilenos como todos son especiales por tener una creencia religiosa determinada? ¿Tal vez un palestino de creencia cristiana ortodoxa o musulmana. Un budista o un zoroastriano. Un ateo, un animista puede perfectamente argumentar que, ¿esperan que se tenga una mayor delicadeza ante hechos que surgen en contextos complejos?

Por ello, los chilenos no judíos sionistas, aquellos que no pedimos un trato especial, desconfiamos de que, en el posible desempeño en un servicio de tanta importancia, ¿el Sr. Carvallo Ceroni no privilegiará los intereses de su comunidad judía y la protección crónica que se ejerce con la entidad sionista? Su férrea defensa del régimen genocida israelí, la falta de autocrítica del proceder de su comunidad en Chile: negacionista del exterminio palestino, el robo de su territorio me hace desconfiar de este Sr. Carvallo o cualquiera, sea hombre o mujer que ponga por delante su creencia para pedir un trato especial. Su condición, puesta como escudo, de creyente judío y de esta creación teocrática denominada Estado nación judía nos debe hacer meditar sobre los intereses que se mueven en torno al copar instituciones del estado por elementos que no generan confianza de defensa de los que son Goyim – no judíos –.

Pablo Jofré Leal

Periodista y Analista Internacional

Artículo Para HispanTV.

El Servicio Electoral es un organismo estatal autónomo, que administra, supervigila y fiscaliza los procesos electorales y plebiscitarios. La autonomía significa que no depende del Gobierno, del Congreso, del Poder Judicial ni de ninguna otra institución.

¿Cuáles son las funciones del Servel? Administrar, supervigilar y fiscalizar el proceso de inscripción electoral, la elaboración y actualización de los padrones y el acto electorales. Supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre campañas electorales y su financiamiento. Supervigilar y fiscalizar el cumplimiento de las normas que regulen las actividades propias y ámbitos de acción de los partidos políticos, con pleno respeto por la autonomía de estos y su financiamiento y otras materias que la legislación establezca. https://www.bcn.cl/portal/leyfacil/recurso/servicio-electoral-servel