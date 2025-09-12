Irán: material nuclear quedó bajo escombros tras ataque de junio

El canciller de Irán revela que el material nuclear enriquecido del país está “bajo los escombros” de las instalaciones bombardeadas durante la guerra de junio.

“El material nuclear de Irán permanece bajo los escombros de las instalaciones bombardeadas”, afirmó este jueves el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abás Araqchi, en el programa ‘Especial de Noticias’ de la televisión nacional IRIB.

Araqchi explicó que la Agencia de Energía Atómica de Irán (AEAI) evalúa actualmente el estado y la accesibilidad de este material con el fin de presentar un informe sobre la situación al Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, que será el encargado de decidir las medidas posteriores.

El ministro subrayó que la prioridad de Teherán es garantizar la seguridad de los sitios nucleares, los cuales fueron objeto de ataques ilegales y sin motivo de Israel y EE.UU. contra el territorio iraní entre el 13 y el 24 de junio.

Asimismo, insistió en que cualquier acción futura sobre este material se realizará únicamente bajo la supervisión de las máximas autoridades de seguridad de Irán.

El diplomático dejó claro que Irán no permitirá presiones externas ni comprometerá su seguridad nacional, recalcando que el pueblo iraní “nunca retrocederá en la defensa de sus derechos”.

Irán suspendió su cooperación con el organismo nuclear de la ONU tras la guerra de junio, al acusarlo de no condenar los bombardeos israelíes y estadounidenses contra sus instalaciones nucleares.

mep/ncl