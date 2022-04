“Ministros no viajarán a Viena si EEUU no respeta demandas de Irán”

Los cancilleres de los países firmantes del acuerdo nuclear de 2015 no se reunirán en Viena, a menos que Estados Unidos respete las líneas rojas de Irán.

Así lo ha manifestado una fuente cercana al equipo negociador iraní en Viena en declaraciones exclusivas ofrecidas este martes a la cadena Press TV, al desestimar los informes sobre el viaje de los ministros de Relaciones Exteriores del Grupo 4+1 —el Reino Unido, Francia, Rusia y China, más Alemania— a la capital austriaca para anunciar un “acuerdo final”.

En este contexto, ha dicho que, pese a que se ha hablado de un posible viaje de los altos diplomáticos de los países firmantes del pacto de 2015 a Austria en los últimos meses, “aun no está claro cuándo se llevará a cabo ese viaje”, ha detallado.

“Tal viaje no se llevará a cabo mientras Estados Unidos se niegue a aceptar las líneas rojas de Irán”, ha puesto de relieve la fuente, cuya identidad no ha sido revelada.

El canal saudí de noticias Al-Arabiya afirmó el lunes, citando a “fuentes diplomáticas”, que era “probable” que Viena albergara una reunión entre los cancilleres de los países firmantes del acuerdo nuclear, de nombre oficial Plan Integral de Acción Conjunta (PIAC o JCPOA, por sus siglas en inglés) con el objetivo del anuncio de “un acuerdo”.

No obstante, los observadores y expertos sobre el tema aseguran que el canal saudí presentó el informe falso para aliviar “potencialmente” la presión que los países europeos han estado ejerciendo sobre EE.UU. para que acepte las condiciones de Irán, destinadas mayoritariamente a eliminar los embargos y restricciones crueles del país norteamericano.

Irán y sus demás contrapartes han celebrado ocho rondas de negociaciones en Viena desde abril de 2021, con el objetivo de reactivar el PIAC. EE.UU. participa en las pláticas de manera indirecta porque, desde su retirada unilateral del pacto en mayo de 2018, ya no es un miembro vigente del pacto.

Las autoridades iraníes culpan a EE.UU. del estancamiento y alargamiento de diálogos y advierten que Washington debe tomar una decisión política lo antes posible si quiere volver a ser parte del acuerdo.

La República Islámica insiste en que no entrará en ningún acuerdo que pase por alto sus líneas rojas. Para Teherán, un “buen acuerdo” incluye el levantamiento completo de todas las sanciones y garantías de que Washington no saboteará nuevamente el pacto y no excluirá temas como el programa de defensa de Teherán y su influencia regional.

