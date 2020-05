Almirante británico manda callar a Argentina por las Malvinas

Un almirante británico manda a callar al Gobierno argentino, que criticó la militarización de las islas Malvinas y el Atlántico Sur por el Reino Unido.

En respuesta a las críticas de Argentina, el almirante Lord Alan West, que capitaneó una fragata hundida por la Fuerza Aérea argentina en la corta Guerra de las Malvinas en 1982, le dijo a Argentina que “se enrolle el cuello y se calle”.

En enero, el Reino Unido desplegó en las Malvinas el buque patrullero oceánico de última generación OPV 222 HMS “Forth” para llevar a cabo operaciones de patrullaje en el océano Atlántico Sur y en las islas Georgias del Sur, también reclamadas por el Gobierno argentino.

La medida provocó la condena del secretario de Malvinas, Antártida, islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de Argentina, Andrés Dachary. Este acusó la semana pasada a Londres de “seguir avanzando en el proceso de militarización del Atlántico Sur y, de cierta manera, seguir provocando a la República Argentina, generando una amenaza no solo a la seguridad de toda la provincia y del resto del país sino también del hemisferio por completo, al consolidar una base militar en pleno Atlántico Sur”.

El titular argentino lamentó que el país europeo utilice “este momento para mostrar su poder militar en el Atlántico Sur”, pero dejó claro que el pueblo argentino “ya no acepta la pasividad demostrada por las administraciones anteriores”, como la de Mauricio Macri.

Buque patrullero oceánico británico OPV 222 HMS “Forth” a su llegada a las islas Georgias del Sur, enero de 2020.

En declaraciones recogidas este martes por el portal británico The News, el ex alto marino inglés Lord Alan West también acusó al Gobierno del presidente Alberto Fernández de jugar un hipócrita juego de “ruido de sable”. “Si quieren tener paz y estabilidad en la región, de la que están hablando, entonces la forma de lograrlo es no agitar el sonajero”, alegó.

Justificando la ocupación británica de las islas Malvinas (Falckland Islands, en inglés), el almirante insistió que son los argentinos quienes amenazan la paz y generan problemas en el Atlántico Sur.

El 10 de diciembre, el presidente argentino, en su discurso de posesión del cargo, dijo que defendería “los derechos soberanos” de Argentina sobre las islas Malvinas y sus recursos, en disputa con el Reino Unido, actualmente en control de ese territorio.

La postura de Fernández dista de la de su predecesor, Macri, quien durante su mandato adoptó una postura no “muy dura” sobre las Malvinas.

