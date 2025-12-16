Mueren otras dos personas en ataques de Israel al Líbano pese a la tregua

Otras dos personas han perdido la vida como consecuencia de nuevas ofensivas israelíes con drones al sur del Líbano, lo que se suma a otros miles de violaciones del alto el fuego.

El primer incidente ha tenido lugar este martes cuando un dron israelí atacó un automóvil en el área de Taybeh, en el municipio de Marjayoun, en el sur del Líbano, matando al menos una persona, según la cadena local Al Manar.

El segundo ataque ha tenido como objetivo otro vehículo cerca de la ciudad de Sebline, en el sur del Líbano, a unos 40 kilómetros al norte de la frontera con los territorios ocupados por Israel, cerca de Sidón. El Ministerio de Salud Pública libanés ha confirmado la muerte de otra persona en este incidente.

El ejército israelí se ha apresurado a justificar los ataques, afirmando que tenían como objetivo a miembros del Movimiento de Resistencia Islámica del Líbano (Hezbolá).

Las fuerzas israelíes también se infiltraron en la ciudad de Dhahira, en el distrito de Tyre, en el sur del país árabe, avanzando 750 metros al norte de la Línea Azul, según ha informado Al Manar.

El informe agrega que las tropas transportaron cajas de municiones, que habían llenado de explosivos y granadas de mano, y las colocaron cerca de una casa. Esto se hizo con la intención de dañar a los residentes que regresan regularmente a su ciudad a pesar de ser sometidos a disparos y granadas aturdidoras por parte de las fuerzas de ocupación israelíes.

Las fuerzas también colocaron banderas israelíes en el lugar. Tras inspeccionar las cajas trampa, el ejército libanés las detonó tras establecer un cordón de seguridad alrededor de la zona.

El lunes, la ONG Human Rights Watch (HRW) denunció ataques deliberados de Israel contra equipos de reconstrucción e instalaciones civiles en el sur del Líbano, calificándolos de “crímenes de guerra”.

Según la organización de derechos humanos, entre octubre de 2023 y enero de 2025, más de 10 000 edificios en el sur del Líbano resultaron dañados o destruidos. HRW denuncia que los ataques tras el alto el fuego han impedido que decenas de miles de desplazados regresen a sus hogares y han obstaculizado la recuperación de la región.

Desde la entrada en vigor de la frágil tregua, el 27 de noviembre de 2024, el régimen israelí ha llevado a cabo más de 10 000 incursiones tanto aéreas como terrestres en el territorio libanés. La ONU La Organización de Naciones Unidas (ONU) contabilizó en noviembre al menos 127 civiles muertos, incluidos niños, por fuego israelí desde que entró en vigor el alto el fuego.

Las autoridades libanesas han advertido de que las violaciones del alto el fuego por parte del régimen israelí representan un riesgo para la estabilidad del país árabe.

