Otra ocurrencia de Trump: llamar “Golfo de Trump” al Golfo de México

El presidente de EE.UU., Donald Trump, contó que antes de cambiar el nombre del Golfo de México a “Golfo de América” había pensado ponerle “Golfo de Trump”.

Durante una rueda de prensa celebrada el martes en la Sala de Prensa de la Casa Blanca, convocada para destacar los logros del primer año de su segundo mandato, Trump planteó que se podría rebautizar el Golfo de México e incluso insinuó que podría llevar su propio nombre.

“Quería hacerlo. El Golfo de Trump suena bien”, dijo ante los periodistas y sostuvo que su equipo rara vez se opone a sus iniciativas y, en ese contexto, planteó que el Golfo de México debería llamarse “Golfo de Trump”.

Sin embargo, minutos después intentó matizar sus declaraciones y aclaró que se trataba de una broma. “Estoy bromeando, ¿saben? No iba a llamarlo el Golfo de Trump”, aseguró.

Trump reconoció que desistió de la idea por el impacto mediático que podría generar. “Mañana ya puedo ver los titulares: ‘Trump quería nombrarlo el Golfo de Trump, pero fue rechazado por su equipo’”, afirmó en tono irónico, aunque dejó abierta la posibilidad de retomarla en el futuro.

“Quizás podríamos hacerlo… aún estamos a tiempo”, concluyó.

¿Por qué Trump quiere que el Golfo sea de EE.UU. y no de México?

Donald Trump argumentando que la mayor parte del Golfo de México costa pertenece a Estados Unidos, aunque la cifra que mencionó (92 %) no es correcta. Según él, esto justificaba llamarlo “Golfo de Estados Unidos” o “Golfo de América”.

El 20 de enero de 2025, cuando asumió como presidente de Estados Unidos, Trump firmó la Orden Ejecutiva 14172 para “restaurar los nombres que homenajean la Grandeza de Estados Unidos”.

Así, ese día ordenó rebautizar la plataforma continental estadunidense correspondiente a Texas, Luisiana, Misisipi, Alabama y Florida y hasta la frontera marítima con México y Cuba como “Golfo de America” (Golfo de Estados Unidos”.

En ese momento, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió que el nuevo nombre solo se aplicaría en la plataforma continental estadounidense, mientras que globalmente el golfo seguiría siendo conocido como Golfo de México, como constaba en los mapas europeos del siglo XVI.

Posteriormente, Google Maps, Apple Maps y Bing actualizaron la denominación para usuarios estadounidenses, mientras medios como Associated Press continuaron usando “Golfo de México” con referencia secundaria al nuevo nombre.

mep/ncl/tqi