‘Rusia reafirma el derecho de Irán al uso pacífico de la energía nuclear’

El Gobierno ruso defiende el derecho de Irán al uso pacífico de su energía nuclear, afirma un analista.

“Rusia vuelve a recalcar que Irán tiene derecho al uso pacífico de su energía nuclear”, destacó el analista político Óscar Rotundo en una entrevista concedida el martes a HispanTV.

Agregó que, eso justamente es algo inamovible, no solamente en la política de Irán, sino también en el conglomerado, en la solidaridad y en la comprensión del conglomerado de naciones que participan de la Organización de Cooperación de Shanghái (OCS).

Además, el analista resaltó la solidaridad rusa con Irán, la crítica a la política unilateral del presidente estadounidense, Donald Trump, y la resistencia del Gobierno venezolano frente a la agresión estadounidense, señalando además las dificultades políticas internas que enfrenta Trump en EE.UU.

Fuente: HispanTV Noticias

