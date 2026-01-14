Rusia reafirma apoyo a Irán a pesar de amenazas y sanciones de EEUU

El ministro de Exteriores de Rusia ha asegurado que Moscú continuará trabajando con Irán a pesar de las amenazas de ataques y sanciones impuestas por Estados Unidos.

“Ningún poder externo puede alterar la naturaleza de nuestras relaciones”, ha afirmado este miércoles el canciller ruso, Serguéi Lavrov, durante una rueda de prensa en Moscú, señalando que Rusia cumplirá con sus acuerdos bilaterales con Teherán.

Lavrov ha señalado que contribuyen a la fragmentación del orden global y dañan la credibilidad de Estados Unidos, comentando que “nuestros colegas estadounidenses parecen poco confiables cuando actúan de esta manera”.

“Estas y otras acciones en el ámbito internacional indican la intención de nuestros colegas estadounidenses de destruir todo el sistema que ha sido creado durante muchos años con su participación”, ha indicado Lavrov, subrayando que, al abandonar los principios que habían promovido durante tanto tiempo, Estados Unidos está debilitando el marco internacional establecido durante décadas.

Según Lavrov, el orden internacional y la globalización han sido efectivamente desmantelados por las políticas estadounidenses, y las decisiones de Washington están socavando las estructuras globales previamente construidas, alterando así el equilibrio internacional.

Estas declaraciones se producen tras el anuncio del presidente estadounidense, Donald Trump, quien estableció que “con efecto inmediato, cualquier país que haga negocios con la República Islámica de Irán pagará un arancel del 25% en todas las transacciones que realice con Estados Unidos”.

mrt/rba