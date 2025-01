Sheinbaum responde a Trump; propone llamar ‘América mexicana’ a Norteamérica

La presidenta de México ha recordado que el nombre del Golfo México se remonta a siglo 17, tachando al elegido presidente de EE.UU. de “malinformado”.

Trump propuso renombrar el Golfo de México como “Golfo de América”, ante lo cual México, mediante la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha respondido este miércoles a Trump que el nombre del Golfo de México está reconocido a nivel internacional desde 1607 y bromeó con llamarle ‘América mexicana’ a Norteamérica.

“Obviamente, el Golfo de México es reconocido el nombre por Naciones Unidas, pero ¿por qué no le llamamos América mexicana? Se oye bonito, ¿verdad que sí? Desde 1607. La Constitución de Apatzingán (de 1814) era de la América mexicana, entonces vamos a llamarle América Mexicana”, declaró Sheinbaum.

Asimismo, ha rechazado las declaraciones de Trump sobre los carteles de drogas, argumentando que el venidero mandatario estadounidense está “malinformado”.

“Yo creo que ayer al presidente Trump le malinformaron, con todo respeto, porque yo creo que le informaron que en México todavía gobernaban Felipe Calderón y (Genaro) García Luna (exsecretario de Seguridad Pública ahora preso en Estados Unidos), pero no, en México gobierna el pueblo”, manifestó.

Golfo de México seguirá llamándose Golfo de México

En este contexto, el secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, aseguró que dicho cuerpo de agua no cambiará de nombre.

“Bueno, si nos viésemos dentro de 30 años, el Golfo de México se va a seguir llamando Golfo de México, pero no nos vamos a engarzar en ese debate, lo que vamos a hacer es proteger la relación que tenemos entre los dos países”, subrayó el martes el funcionario mexicano en una conferencia de prensa.

Asimismo, declaró que la llegada de Trump al poder no generará sorpresas, y que el gobierno mexicano ha preparado a lo largo de meses una estrategia para enfrentar escenarios factibles.

También, Ebrard insistió en que México actuará con “sangre fría”, inteligencia y sabiduría mexicana ante las declaraciones de Trump, quien asumirá la presidencia de EE.UU. el 20 de enero.

"El Golfo de México seguirá siendo el Golfo de México. 🌊🇲🇽 No hay lugar para caprichos."



Así comento en conferencia de prensa Marcelo Ebrard☝️#GolfoDeMéxico #SoberaníaMexicana #OrgulloLatino pic.twitter.com/u5Bdim3inP — Ultra Noticias EdoMex (@ultranoticiasfm) January 8, 2025

“Nuestra guía es la sangre fría. No podemos contestar las declaraciones todos los días. También se usará la inteligencia y la sabiduría mexicana, eso es lo que se va a aplicar con Donald Trump”, aseveró.

En cuanto a los vínculos económicos con el país norteamericano, el ministro mexicano resaltó que el comercio entre México y Estados Unidos más del 37 por ciento. “Y esto no ocurre casi con ningún otro país. Es decir, los otros países que comercian con Estados Unidos con salvedad de Canadá no importan esas sumas de Estados Unidos”, agregó.

Además, rechazó las alegaciones de Trump, quien aseguró que México es dirigido por los cárteles de la droga.

“Imagínate lo que le podría yo decir. Es como si yo dijera: ‘Ah, entonces quiere decir que gobiernan el estado de Pensilvania’. Pues no. Obviamente eso no nos lleva a nada, mejor veamos cómo podríamos trabajar juntos para hacerlo mejor. Eso sí. ¿Quieres ayudar a México? No mandes armas, por ejemplo”, enfatizó.

Durante las campañas presidenciales, Trump propuso imponer aranceles de 25 % a todos los productos que vengan de México y Canadá e ingresen a Estados Unidos.

En las últimas semanas, las declaraciones de Trump contra los países como Panamá, Groenlandia y México han sido polémicas, causando reacciones inmediatas de las autoridades de las naciones implicadas.

msr/rba