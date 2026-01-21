Irán sobre Groenlandia: respeto selectivo de acuerdos atormenta a Europa

El canciller iraní ha destacado que Europa ahora enfrenta las consecuencias de su pasada traición a Irán mientras afronta un trato similar por parte de Estados Unidos.

El canciller iraní, Seyed Abás Araqchi, ha hecho estas declaraciones en una publicación en su cuenta en X, el miércoles, recordando cómo los Estados europeos violaron un acuerdo nuclear con la República Islámica, firmado en 2015, siguiendo órdenes de Washington.

Esta traición provocó que el trío europeo formado por el Reino Unido, Francia y Alemania interrumpiera su comercio con Irán después de que Estados Unidos abandonara el acuerdo nuclear en 2018.

Según Araqchi, los mismos Estados europeos que obedecieron a Estados Unidos al no respetar el acuerdo se vieron obligados ahora a soportar las “repercusiones” de esta traición.

La reacción, señaló, se ha manifestado en la forma en que ahora los países europeos enfrentan un enfoque unilateral similar por parte de Washington, que está tratando de amenazarlos para que entreguen el control de Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha amenazado con imponer aranceles a los países europeos que se opongan a su exigencia de tomar el control de Groenlandia.

La amenaza, sin embargo, contradice un acuerdo comercial marco entre la Unión Europea (UE) y Estados Unidos alcanzado en agosto pasado que prevé aranceles del 15 por ciento para todas las exportaciones europeas y aranceles del cero por ciento para ciertas exportaciones estadounidenses.

En este sentido, Araqchi ha recordado que la amenaza de Trump equivalía a “violar un acuerdo firmado con la UE hace apenas seis meses”, sugiriendo que Europa merecía ser perjudicada por Estados Unidos después de que esta hubiera perjudicado a la República Islámica al “obedecer” la traición de Washington respecto a Teherán.

“La amenaza del Sr. Trump de apoderarse de Groenlandia por cualquier medio —por ilegal que sea bajo cualquier concepción del derecho internacional o incluso de un ‘orden basado en normas’— no podría ocurrirle a un continente más merecedor”, ha agregado.

Ruptura del orden internacional

El jefe de la Diplomacia persa citó a Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, quien reaccionó previamente a la amenaza de Trump, afirmando que Trump debía cumplir su acuerdo con Bruselas.

“En política, como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo”, y cuando las contrapartes “se dan la mano, debe significar algo”, confirmó Von der Leyen, citado por Araqchi.

En reacción, el canciller iraní ha agregado que la lección que se debe aprender de toda la situación es que “o todos los acuerdos son acuerdos, o ningún apretón de manos significa nada”. “Es así de claro, y la consecuencia de esto último no es otra que la ruptura del orden internacional”, ha ratificado.

ght/tmv