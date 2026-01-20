Irán publica fotografías de policías martirizados en actos terroristas

Irán publicó fotografías de 35 miembros de fuerzas de seguridad martirizados durante disturbios perpetrados por terroristas apoyados por Israel y EE.UU.

Irán experimentó una ola de disturbios en los últimos días que involucró a elementos terroristas armados y alborotadores, que cometieron graves actos vandálicos en Teherán y otras ciudades, atacando al personal de seguridad y ciudadanos, y prendiendo fuego a propiedades públicas y privadas, incluidas tiendas, autobuses y mezquitas.

Los funcionarios iraníes consideran los disturbios armados y los ataques terroristas como parte de una campaña coordinada por los regímenes de Estados Unidos e Israel, cuyo objetivo es desestabilizar la República Islámica luego de su fracaso en la guerra de 12 días lanzada contra Irán en junio.

El jefe de la Policía de Irán, el general de brigada Ahmadreza Radan, explicó que “un gran número de miembros del personal de seguridad resultaron heridos en el cumplimiento de su deber, y muchos de ellos fueron martirizados. Un gran número de mártires y heridos también cayeron entre las filas del Cuerpo de Guardianes de Revolución Islámica (CGRI) y las fuerzas de Basich”.

“Mantener la seguridad tiene un alto precio, y a menudo lo pagan las propias fuerzas de seguridad, el Basich y el Cuerpo de Guardianes de Irán. Nos enorgullece ofrecer nuestra sangre como precio para garantizar la seguridad de nuestro querido pueblo”, subrayó en conmemoración a los mártires de los defensores de la seguridad.

Varios defensores de la seguridad fueron martirizados por disparos directos, ataques con cuchillo y otros métodos brutales, que, según las autoridades iraníes, recuerdan los crímenes del grupo terrorista Daesh.

En este contexto, el jefe de la Fundación de Mártires, Ahmad Musavi, recalcó que los mártires, incluyendo tanto a civiles como a miembros de las fuerzas de seguridad, fueron asesinados con diversos tipos de armas, como fusiles de combate y caza, cuchillos, hachas, etc.

Durante los últimos días, el pueblo persa ha participado en las procesiones fúnebres en honor a estos héroes, rindiendo homenaje a quienes sacrificaron sus vidas para defender el honor, la integridad y la seguridad de Irán.

A pesar de recibir todo apoyo financiero y de armas por parte de enemigos a los alborotadores, este intento de desestabilización de Irán fracasó y el orden se ha restablecido en el país tras varios días de disturbios terroristas apoyados desde el extranjero, según confirman las autoridades.

