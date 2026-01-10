Turquía busca unirse a un pacto militar entre Arabia Saudí y Pakistán

Turquía busca unirse al pacto militar entre Arabia Saudí y Pakistán al estilo de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), según un informe.

Turquía está buscando unirse a Arabia Saudí y Pakistán en una alianza militar de estilo OTAN, lo que podría crear una nueva alineación de seguridad que podría afectar los equilibrios regionales, según informaron medios turcos.

Según un informe publicado el viernes, “en septiembre, Arabia Saudí y Pakistán firmaron un pacto de defensa que considera ‘cualquier agresión’ contra uno de sus miembros como un ataque contra todos, emulando el Artículo 5 de la OTAN”.

“Las conversaciones sobre la participación de Turquía están en una fase avanzada, y se considera probable que se llegue a un acuerdo”, indicó el informe, citando fuentes familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato.

“Ankara también ve este arreglo como una forma de reforzar la seguridad y la disuasión en medio de las dudas sobre la fiabilidad de Estados Unidos y el compromiso del presidente Donald Trump con la OTAN, de la cual Turquía es miembro”, añadió el periódico.

Los tres países se beneficiarían de dicha alianza, según las contribuciones individuales de cada uno, según Nihat Ali Ozcan, estratega del think tank TEPAV con sede en Ankara.

Arabia Saudita posee recursos financieros significativos debido a sus reservas de petróleo, Pakistán posee armas nucleares, misiles balísticos y un gran ejército de línea, y Turquía tiene soldados con experiencia en combate y una industria de defensa desarrollada, incluida la producción de drones avanzados.

Ozcan explicó que “la evolución de las dinámicas regionales está llevando a los países a buscar nuevos mecanismos para definir sus asociaciones de seguridad”.

Como muestra de su reciente acercamiento, los ejércitos saudita y turco celebraron esta semana su primer encuentro naval en Ankara, según informó el Ministerio de Defensa turco el jueves.

Pakistán ha disfrutado de una cooperación militar de larga data con Turquía y Arabia Saudí. Sin embargo, está buscando alianzas aún más estrechas a raíz de sus conflictos con India en mayo y con el gobierno afgano liderado por los talibanes en octubre.

Según Pakistán, India y Afganistán apoyan a la rama pakistaní de los talibanes, Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), que ha llevado a cabo ataques en territorio pakistaní, incluidos los atentados suicidas gemelos contra un tribunal en Islamabad en noviembre.

