China y EAU urgen a ONU a abordar visita provocativa de Ben Gvir a Al-Aqsa

China y Emiratos Árabes Unidos (EAU) han pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU para abordar la provocativa visita de Ben Gvir a la Mezquita Al-Aqsa.

La portavoz de la misión de EAU en la ONU, Shahad Matar, ha informado este miércoles de que, junto al representante de China, ha pedido una reunión urgente del Consejo de Seguridad por las preocupaciones que ha suscitado la visita de extremista ministro de seguridad israelí, Itamar Ben Gvir, a la Explanada de las Mezquitas, una acción que ha provocado condenas internacionales.

El diario israelí The Times of Israel citando a un diplomático, quien ha hablado bajo la condición de anonimato, ha repotado que la reunión del organismo de la ONU todavía no tiene fecha oficial, pero podría tener lugar este jueves.

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores emiratí, Abdalá bin Zayed, ha mantenido una conversación telefónica con su homólogo turco, Mevlut Cavusoglu, en la que subrayaron “la necesidad de coordinar contra esos actos inaceptables, violaciones graves y medidas de provocación”.

También, el Ministerio de Exteriores jordano convocó el martes al embajador israelí en el reino, Eitan Sorkis, y condenó en los términos más enérgicos el “asalto” de Gvir a los patios de la bendita Mezquita Al-Aqsa, y lo consideró “un paso provocativo” y “una violación inaceptable”.

La visita que Ben Gvir realizó a la Explanada, pocos días después de que el gabinete del nuevo primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, prestara juramento, fue condenada “enérgicamente” por numerosos países y organizaciones árabes e islámicas como la Liga Árabe y el movimiento palestino HAMAS, entre ellos.

La Mezquita Al-Aqsa es considerada símbolo nacional de Palestina. Israel, que se considera a sí mismo propietario de los territorios palestinos, sueña desde el inicio de su ocupación con la destrucción de este centro de culto a fin de transformarlo en un templo judío.

