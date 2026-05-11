Venezuela responde a Trump: Jamás seremos el estado 51 de EEUU

La presidenta interina de Venezuela rechazó tajantemente la intención del mandatario Trump de anexar al país sudamericano como el estado número 51 de Estados Unidos.

Según una publicación en X del presentador de la cadena Fox John Roberts, el mandatario estadounidense le ha asegurado en una llamada telefónica que está “considerando seriamente convertir a Venezuela en el 51º estado del país”, ya que los venezolanos “le aman”.

​A su salida de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya donde estuvo defendiendo la soberanía de Venezuela sobre la Guayana Esequiba, Rodríguez ha calificado este lunes tales aseveraciones como una falta de respeto a la historia republicana y a la voluntad del pueblo venezolano.

“Eso no está previsto, jamás estaría previsto. Si algo tenemos los venezolanos es que amamos nuestro proceso de independencia. Nosotros seguiremos defendiendo la integridad, la soberanía y la independencia nacional”, ha subrayado la jefa interina de Estado a la prensa.

Rodríguez ha señalado que la relación de Caracas con Washington debe basarse en el respeto mutuo y no en visiones colonialistas y ha recordado que, pese a las tensiones, ambos países han mantenido canales abiertos para el beneficio común, pero bajo un marco de igualdad.

“El presidente Trump sabe que hemos estado trabajando en una agenda diplomática de cooperación y ese es el camino. Cualquier otra pretensión queda fuera de la realidad y de nuestra Constitución”, ha puntualizado.

Trump anteriormente ya ha creado revuelo con declaraciones similitares. Ha dicho que quisiera que Canadá o Groenlandia sean el estado 51 de Estados Unidos.

🇺🇸❌🇨🇦“Criminales morales no pueden liderar #Canadá”; así responden a #Trump



🔺El presidente electo de #EEUU, Donald Trump, reacciona a la dimisión del premier canadiense, #JustinTrudeau, y bromea que Canadá debería ser nuestro estado 51.



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El 3 de enero, Estados Unidos lanzó una operacion militar contra Venezuela, lo que terminó con el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa. Tras el secuestro de Maduro, Delcy Rodríguez quedó al frente de un gobierno interino de transición y bajo su mandato se han dado las negociaciones para vender petróleo venezolano que ha incautado Estados Unidos.

ncl/tmv