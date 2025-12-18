Venezuela revela plan de falsa bandera de Machado para atacar embajadas

Venezuela reveló un plan de falsa bandera, organizado por la opositora Corina Machado, para atacar embajadas extranjeras y generar ira mundial contra Caracas.

Durante su programa televisivo Con el Mazo Dando, el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció que Machado pretende materializar su objetivo con un grupo de mercenarios.

“Cori [en referencia a María Corina Machado] ha hablado con grupos de mercenarios a sueldo, donde ha habido ideas como operaciones relámpago en embajadas ubicadas en Venezuela, hasta atentados que irriten a la comunidad internacional para que esta, por venganza, decida apoyar [al candidato opositor en las últimas elecciones, Edmundo González Urrutia]”, apostilló.

El también secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) describió a la opositora como ficha de la petrolera estadounidense Exxon Mobil y de las empresas y figuras políticas estadounidenses, como Marco Rubio, que buscan “saquear” el país suramericano, y la acusó de allanar el camino para intervenciones militares y bloqueos económicos.

#GringosVáyanseAlCarajo | Con El Mazo Dando - Programa 556 https://t.co/kHY4tVUM79 — Con el Mazo Dando (@ConElMazoDando) December 18, 2025

De este modo, arremetió contra ella por etiquetar a compatriotas como colaboradores activos del narcotráfico en declaraciones recientemente ofrecidas en Oslo (Noruega), denunciando que la oposición Venezuela opera como “lacayos del imperio”.

“Solo una persona con el alma profundamente descompuesta como María Corina Machado y todos esos piojosos que le siguen el juego pueden afirmar que el 60 % de los venezolanos son narcotraficantes”, añadió y preció que Venezuela es un país rico y no necesita del narcotráfico como motor económico.

El dirigente chavista aseveró que Venezuela es capaz de acabar con los agresores, asegurando que los sectores opositores no tendrán éxito para poner en práctica sus operaciones desestabilizadoras en el país.

Asimismo, resaltó que los venezolanos defenderían lo que pertenece ante el intento del imperialismo estadounidense de apropiarse del petróleo, las tierras y las riquezas de Venezuela.

El 10 de diciembre, la líder opositora venezolana recibió en Oslo el Premio Nobel de la Paz, una medida que desató una disputa incómoda a nivel regional y mundial.

La propia Machado, en un acto de obscenidad política, confirmó su alineación al dedicar el premio al “presidente Trump”, calificándolo como el artífice de su lucha. Según expertos, no se trata de un premio por la paz que ella recibió, sino, un bono por sumisión.

msm/mrg