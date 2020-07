Vídeo: ¿Cómo que Trump no estaba a favor de Guaidó?

En una entrevista con el portal digital de noticias estadounidense Axios, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo que “no tiene mucha confianza en Guaidó”.

“A Guaidó lo eligieron. Creo que yo no estaba necesariamente a favor, pero dije que a algunas personas les gusta, a otras no. Así que no tuve problemas”, indicó Trump para luego decir que no descarta reunirse con el presidente venezolano, Nicolás Maduro.

No obstante, el Gobierno de Trump fue de los primeros gobiernos en reconocer la autoproclamación del opositor venezolano Juan Guaidó como el “presidente interino” del país bolivariano, expresándole su apoyo total en varias ocasiones.

Tanto el mandatario norteamericano como sus funcionarios han considerado en reiteradas ocasiones la “legitimidad” del alegato de Guaidó, nombrando como expresidente a Maduro, elegido por el pueblo en las elecciones generales.

Además, varios funcionarios del Gabinete de Trump, como su vicepresidente, Mike Pence, y su secretario de Estado, Mike Pompeo, han invertido una gran cantidad de energía para defender a Guaidó.

Trump ha tratado también de animar a funcionarios de Maduro a aliarse con Guaidó y a desobedecer al presidente de Venezuela, e incluso ha amenazado con la opción militar contra el país sudamericano.

Aunque nada más ofrecer la entrevista a Axios, Trump cambió el tono y sostuvo que que se reuniría con Maduro para hablar de su salida, sus recientes comentarios ponen a prueba las revelaciones del exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU., John Bolton, quien dice que Trump “pensaba que Guaidó era débil, a diferencia de Maduro, que era fuerte”.

