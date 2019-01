Revelan viaje secreto de Guaidó a EEUU y rol de Trump en golpe

El opositor Juan Guaidó preparó el intento de golpe de Estado en Venezuela en viajes secretos a EE.UU., Colombia y Brasil y con el apoyo personal de Trump.

La agencia estadounidense de noticias The Associated Press (AP) ha hecho esta revelación en un informe publicado este sábado, indicando que el presidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana —controlada por la oposición—, Juan Guaidó, quien se autoproclamó el miércoles como “el presidente encargado de Venezuela” preparó este plan golpista, en una gira secreta que realizó en diciembre de 2018 a EE.UU., Colombia y Brasil.

El reconocimiento que dieron casi de inmediato Estados Unidos y varios de sus aliados latinoamericanos a la “Presidencia interina” de Guaidó, fue acordado y consolidado en esa gira y mediante semanas de diálogos secretos que incluyeron mensajes cifrados, desvela AP que cita a fuentes involucradas en las conversaciones.

“Se utilizaron, entre otras cosas, largas sesiones de mensajes de texto cifrados”, ha dicho un diputado opositor venezolano, mientras que un funcionario estadounidense anónimo ha agregado que también se emplearon intermediarios para enviar mensajes a Leopoldo López, líder opositor actualmente encarcelado por alentar una ola de violencia en la que murieron decenas de personas.

Para no atraer la atención de funcionarios migratorios, el diputado (Guaidó) salió de Venezuela por tierra hacia Colombia”, ha confirmado un dirigente opositor sobre viajes secretos del presidente de la Asamblea Nacional (AN) venezolana, Juan Guaidó, para llevar a cabo un golpe de Estado en el país bolivariano.

El prófugo exalcalde de Caracas (capital venezolana), Antonio Ledezma, ha señalado a su vez que la gira de Guaidó tenía como meta informar de la estrategia de la oposición venezolana de organizar protestas coincidiendo con la juramentación presidencial de Nicolás Maduro (el 10 de enero), quien fue reelegido en las elecciones de mayo de 2018 con más de 6 millones de votos (el 68 % del total), cifra considerada un récord histórico.

Las fuentes consultadas por la agencia estadounidense califican de “difícil” el trabajo para formar una “alianza regional” contra el Gobierno de Maduro. “Para no atraer la atención de funcionarios migratorios, el diputado (Guaidó) salió de Venezuela por tierra hacia Colombia”, ha confirmado un dirigente opositor que habló bajo condición de anonimato con AP.

Trump jugó un papel clave en el plan del golpe en Venezuela

El intento de llevar a cabo un golpe de Estado contra Maduro, con participación de algunos países de la región, ha sido posible debido al apoyo directo que ha brindado la Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, a la oposición venezolana, resalta The Associated Press.

“Trump personalmente ha desatado buena parte de esto”, ha considerado Fernando Cutz, exasesor de Seguridad Nacional en América Latina tanto para el expresidente estadounidense Barack Obama como para Trump.

En esta línea, Cutz evoca la retórica amenazante empleada por Trump contra Venezuela, que en diferentes ocasiones, ha barajado la posibilidad de recurrir a la opción militar para hacer frente al Gobierno de Maduro, como lo hizo en un discurso dado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en septiembre de 2018.

Las amenazas del inquilino de la Casa Blanca “sobre una eventual invasión militar al país sudamericano, convenció a los dirigentes de la región de que Trump, a diferencia de gobiernos anteriores, estaba dispuesto a actuar”, ha asegurado.

