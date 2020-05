Maduro: Celebrar elecciones este año “sería una irresponsabilidad”

El presidente de Venezuela tilda de “irresponsabilidad” la celebración de elecciones en Venezuela a causa del avance de la pandemia del coronavirus.

“No sé si va a haber elecciones este año, porque tenemos esta prioridad. Sería una irresponsabilidad decir que tiene que haber elecciones a trocha y mocha”, ha afirmado este domingo Nicolás Maduro en una entrevista concedida a la cadena de radio AM 750, recogida por el diario El Universal.

Además, ha asegurado que tiene como prioridad evitar más contagios del nuevo coronavirus (COVID-19) en Venezuela y ha planteado retrasar las elecciones parlamentarias previstas para finales del presente año.

Según ha manifestado el mandatario venezolano, la salud es para su persona una prioridad, para luego añadir que se está trabajando “de manera armónica” para hacer frente a la COVID-19, inclusive en la sanidad privada, y sugerir que lo mejor es dejar “las diferencias a un lado y actuar como hombres de Estado”.

El Gobierno de Maduro intenta luchar contra el nuevo coronavirus pese a que enfrenta dificultades para combatirlo debido a las sanciones unilaterales que EE.UU. le ha impuesto.

Hasta el momento, Venezuela ha registrado 227 casos confirmados de coronavirus y nueve muertes.

Caracas ha convocado a elecciones para renovar la Asamblea Nacional (AN) pese a que, el 5 de enero de 2016, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró al órgano legislativo en desacato por hacer caso omiso a una sentencia judicial de no juramentar a diputados por haber incurrido en delitos electorales. Ante esta situación, se formó la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que se encarga de algunas funciones de la AN por su falta de competencias.

Ante la insistencia de la oposición de celebrar elecciones en el país, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, anunció la decisión del Gobierno de Maduro de convocar a comicios parlamentarios antes del 31 de diciembre.

