China denuncia la injerencia de EEUU en asuntos internos de Venezuela

China condena la injerencia foránea en los asuntos de Venezuela, y urge a EE.UU. a intensificar esfuerzos por la paz y estabilidad en América Latina y el Caribe.

La portavoz de la Cancillería de China, Mao Ning, ha manifestado la postura de su país ante la escalada de tensión en la región latinoamericana a raíz de las amenazas y agresiones de Estados Unidos sobre Venezuela,

“[Pekín] apoya firmemente la declaración de 2014 de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que declara a América Latina y el Caribe ‘zona de paz’”, ha señalado la vocera china en una rueda de prensa celebrada este miércoles.

Ha dejado en claro también que China “se opone a cualquier acción que viole la Carta y los principios de las Naciones Unidas e infrinja la soberanía y la seguridad de otros países”.

Mao ha expresado su esperanza en que Estados Unidos lleve a cabo una cooperación judicial y policial normal dentro de los marcos jurídicos bilaterales y multilaterales y ha exigido al país norteamericano que intensifique “sus esfuerzos para promover la paz y la estabilidad en América Latina y el Caribe”.

Desde el pasado mes de agosto, Estados Unidos ha desplegado frente a las costas de Venezuela buques de guerra, un submarino, aviones de combate y tropas, bajo pretexto de luchar contra el narcotráfico. Desde septiembre, ha llevado a cabo varios bombardeos contra lo que denomina narcolanchas en el mar del Caribe y el océano Pacífico, que han dejado decenas de muertos.

Las maniobras estadounidenses también han sido criticadas por Rusia, México, Colombia y Brasil, así como por expertos de la ONU, que las calificaron de “ejecuciones sumarias” contrarias al derecho internacional.

En días recientes, el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, anunció la Operación ‘Lanza del Sur’, que hipotéticamente persigue luchar contra el narcotráfico originado en Latinoamérica.

La operación estadounidense se enmarca en la tensión entre Venezuela y EE.UU. por el despliegue militar de Washington en el mar Caribe, que Caracas ve como una amenaza para propiciar un cambio de régimen de manera violenta.

