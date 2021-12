Líder de Irán conmemora el Día Nacional de la Enfermera

El Líder persa alaba a los enfermeros por sacrificar su vida durante la pandemia y combatir las sanciones hostiles impuestas por EE.UU. en materia de medicamentos.

El ayatolá Seyed Ali Jamenei ha denunciado este domingo los actos hostiles de la arrogancia mundial, encabezada por Estados Unidos, incluidos el apoyo del Occidente a los ataques químicos llevados a cabo por el régimen del exdictador iraquí Saddam Husein durante la guerra impuesta a Irán (1980-1988), y las sanciones impuestas al país persa en materia de medicamentos.

El Líder de la Revolución Islámica ha hecho estas declaraciones durante un encuentro mantenido con un grupo de enfermeros y las familias del personal sanitario que cayó mártir durante la pandemia del coronavirus, causante de la COVID-19, con ocasión del Día Nacional de la Enfermera.

Conforme al Líder, los sacrificios hechos por los enfermeros en la lucha con la pandemia mientras el país sufre las graves consecuencias de los embargos unilaterales estadounidenses es una forma de “combatir la arrogancia”.

“Al igual que durante la guerra impuesta [por Irak a Irán], los médicos y enfermeros trabajaban bajo las lluvias de misiles, durante la pandemia del coronavirus también los enfermeros sufrieron muchas dificultades causadas por el aumento del horario del trabajo, la disminución de vacaciones, sufrir angustias por la muerte de los pacientes y sus colegas por el virus y el riesgo de contagio” de la COVID-19, ha destacado.

De acuerdo con el ayatolá Jamenei, los sacrificios de los enfermeros iraníes, especialmente en la lucha contra la pandemia merecen ser registrados y documentados a través de obras artísticas.

Hay que contar las realidades del país, sino el enemigo tergiversa la verdad

“Deberíamos contar las verdades de nuestra sociedad, nuestro país y nuestra Revolución. Si no se cuentan las realidades, el enemigo lo hará. Si no relatas las realidades de la Revolución, el enemigo lo hará. Si no narras el incidente de la Sagrada Defensa, el enemigo lo hará de la forma que quiera, haciendo su propia justificación para decir mentiras y cambiar el lugar del opresor y del oprimido”, ha advertido.

En su discurso, el Líder ha felicitado el Día Nacional de Enfermera que coincide con el natalicio de la Hazrat Zeinab (la paz sea con ella), la nieta del Profeta del Islam, el Hazrat Mohamad (P), a todas las enfermeras del país y rendido homenaje a las mujeres iraníes.

“Hazrat Zainab [P] mostró dos puntos: primero, una mujer puede ser un gran océano de paciencia y segundo, una mujer puede ser el pináculo de la sabiduría y la prudencia”, ha subrayado, censurando los esfuerzos del Occidente para humillar a las féminas.

Hay que fortalecer la enfermería

El ayatolá Jamenei ha dicho que la pandemia del coronavirus “demostró que si la comunidad de enfermería no se fortalece, seremos muy afectados”, por lo que ha instado a las autoridades responsables a redoblar los esfuerzos para fortalecer la enfermería y cumplir las demandas de los enfermeros.

Ha instado al Ministerio de Salud a resolver el problema de la escasez de enfermeras en los hospitales, y ha pedido la reconstrucción de la Red de Servicios de Salud del país, la distribución equitativa de médicos y personal de salud en todo el país, entre otras cosas.

ftm/mkh