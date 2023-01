Rusia demuestra superioridad bélica en conflicto ucraniano

Casi un año del conflicto ruso-ucraniano, un experto considera que no se trata de una crisis aislada, sino que esta genera efectos para todos los continentes.

En este conflicto se ha visto la superioridad bélica por parte de Rusia y se dieron cuenta que esto que transformaron en un campo de pruebas o en un laboratorio de las armas occidentales en el país ucraniano, también se devino un descrédito para el prestigio de la industria armamentística de occidente, aseguró el analista geopolítico, Christian Lamesa, en una entrevista con HispanTV.

En criterio del estudioso, aunque Occidente parece no entenderlo, en realidad no existe la posibilidad de que Rusia pierda bélicamente esta contienda en Ucrania, porque no va a tener otra alternativa y no lo va a dudar a la hora de aplicar la opción nuclear.

“Lo que se está dirimiendo es saber si vamos a vivir en un mundo basado en reglas, como lo establece Estados Unidos, con reglas que ponen y cambian a su gusto, o vivir en un mundo multipolar donde se respete el marco jurídico, como ha debido ser siempre”, señaló Lamesa.

Las declaraciones del experto se generaron tras el anuncio de Estados Unidos de un nuevo paquete de asistencia de seguridad para Kiev, dado a conocer en la cumbre del Grupo de Contacto para Ucrania de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en la base de Ramstein, en Alemania.

Durante las últimas horas, el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, recordó que los suministros armamentísticos de Occidente no cambiarán en nada la forma fundamental del conflicto, pero agregarían problemas a Ucrania y a su pueblo.

