Rusia advierte a EEUU: Nuestras elecciones no son de su incumbencia

La Duma Estatal de Rusia critica las medidas injerencistas de Estados Unidos en lo que se refiere al mandato del presidente Vladimir Putin después de 2024.

A través de un mensaje publicado este sábado en su canal de Telegram, el presidente de la Duma Estatal (Cámara Baja) de Rusia, Vyacheslav Volodin, ha rechazado la propuesta del Congreso estadounidense dirigida a desconocer una eventual victoria de Putin en las elecciones presidenciales de 2024.

“En primer lugar, no nos entrometemos en las elecciones estadounidenses y nadie debe entrometerse en las nuestras […] En segundo lugar, no corresponde a los congresistas estadounidenses decidir quién puede y quién no puede ser el presidente de nuestro país. Los ciudadanos de la Federación Rusa decidirán”, se lee en el texto.

Conforme lamenta Volodin, la iniciativa estadounidense indica una vez más que Washington “no quiere una Rusia fuerte” e intenta hacer “todo lo posible” para debilitar y destruir el gigante euroasiático. “Para ello, necesitan un cambio de poder aquí”, subraya la nota.

También ha señalado que, quienes aprueban resoluciones contra Rusia, son los mismos que “estaban encantados con [el último dirigente soviético, Mijaíl] Gorbachov, aplaudían a [expresidente ruso Boris] Yeltsin”, y causaron que los rusos soportaran dificultades por la “debilidad del liderazgo del país y la traición de las élites que no se orientaban en absoluto hacia los intereses nacionales”.

Según ha criticado Volodin, Washington no ha cumplido ni una sola promesa hecha tras la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS); en vez de ayudar y plantear inversiones, “sanciona y bloquea”. Es más, ha proseguido, “en lugar de paz y amistad” envía las tropas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) hacia las fronteras rusas.

Los congresistas estadounidenses Steve Cohen y Joe Wilson presentaron el jueves un proyecto de ley al Congreso pidiendo la descalificación de Putin si ganase las elecciones de 2024.

En abril de 2021, Putin firmó una ley que le permitía al presidente permanecer en el poder por más de dos mandatos. La ley se produjo después de un referéndum para enmendar la constitución de Rusia, que fue aprobada por el 77 % de la población.

Putin fue dos veces presidente de Rusia entre 2000 y 2008. Luego a partir de 2012 y con el cambio del mandato presidencial de 4 años a 6 años y hasta hoy es el presidente de este país.

Las elecciones presidenciales de Rusia se llevarán a cabo en marzo de 2024 y, según la constitución rusa, Putin tiene derecho a postularse por dos mandatos más hasta 2036.

nsh/ftn/hnb