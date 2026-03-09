‘Irán listo para una larga guerra con EEUU, basta de diplomacia’

Un alto funcionario iraní ha afirmado que EE.UU. ha demostrado que desconoce el lenguaje diplomático y que Teherán está listo para una larga guerra.

“Ya no veo margen para la diplomacia. Porque [el presidente estadounidense] Donald Trump engaña a otros e incumple sus promesas, y esto ya lo experimentamos en dos rondas de negociaciones. Mientras negociábamos, nos atacaron”, ha declarado el director del Consejo Estratégico de Relaciones Exteriores de Irán, Kamal Jarazi en una entrevista con la cadena estadounidense CNN.

Sin embargo, ha señalado que la presión económica podría aumentar en la medida en que otros países tomen medidas para garantizar el fin de la agresión estadounidense-israelí contra Irán.

“Los países árabes del Golfo Pérsico y otros países deben presionar a Estados Unidos para que ponga fin a la guerra”, ha recalcado el excanciller iraní.

Tras señalar que esta guerra ha generado una gran presión económica sobre otros países, en términos de inflación y escasez de energía, Jarazi ha puesto de manifiesto que “Si continúa, esta presión aumentará y, por lo tanto, otros no tendrán más remedio que intervenir”.



Estados Unidos e Israel iniciaron una nueva ronda de agresiones aéreas contra Irán el 28 de febrero, unos ocho meses después de llevar a cabo ataques no provocados contra el país.

Los ataques provocaron el martirio del Líder de la Revolución Islámica, el ayatolá Seyed Ali Jamenei.

La agresión se lanzó mientras Teherán y Washington habían celebrado tres rondas de negociaciones indirectas en Mascate, la capital omaní, y en Ginebra, Suiza, y planeaban iniciar conversaciones técnicas en Viena, Austria.

Irán comenzó a responder rápidamente a los ataques lanzando descargas de misiles y ataques con drones contra los territorios ocupados por Israel, así como contra bases estadounidenses en países de la región.

hnb