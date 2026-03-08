Irán confiscará bienes de ciudadanos extranjeros que cooperen con enemigo

Fiscalía de Irán ha advertido que serán confiscados los bienes de los iraníes residentes en el extranjero que cooperen con el enemigo en medio de la guerra.

En un comunicado, la Fiscalía General ha advertido contra cualquier asociación y cooperación con el enemigo, indicando que los iraníes que simpatizan, acompañan y cooperan con el enemigo agresor sionista-estadounidense en el extranjero de diversas maneras se enfrentarán a la confiscación de todos sus bienes y otras sanciones legales, de conformidad con la ley.

“Cualquier acción operativa para el régimen sionista o Estados hostiles, incluidos Estados Unidos u otros regímenes y grupos hostiles, o para cualquiera de sus elementos afiliados, que atente contra la seguridad nacional, estará sujeta a la confiscación de todos los bienes”, ha declarado.

Además, ha aclarado que “cualquier actividad de inteligencia o espionaje para los regímenes, Estados y grupos antes mencionados, o cualquiera de sus elementos afiliados, está sujeta a la confiscación de todos los bienes”, según establece la ley.

Mientras tanto, ha enfatizado en el comunicado que la sangre del Líder mártir, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, hizo que la unidad y la cohesión de la nación fueran más visibles que nunca y ha expresado su agradecimiento al pueblo por su presencia en las calles para defender al país desde el inicio de la agresión estadounidense-israelí contra Irán el 28 de febrero.

Ha dejado claro que el pueblo iraní ha sembrado la desesperación en el enemigo con su oportuna y efectiva presencia en la escena, asegurando que esta movilización popular desempeña un papel insustituible en la estabilización y el fortalecimiento de la seguridad del país en la actual situación de guerra.

tmv