Embajadores de Irán en Europa condenan injerencias extranjeras

Los embajadores de Irán en el Reino Unido, Alemania y Francia condenaron la injerencia extranjera para incitar a la violencia y el terrorismo en el país persa.

Los embajadores de Irán en el Reino Unido, Alemania y Francia condenaron en un mensaje conjunto las “injerencias destructivas y malintencionadas” de actores externos en los asuntos internos de la República Islámica y afirmaron que en el país persa están garantizadas las protestas pacíficas y la seguridad pública..

Según informó la agencia iraní de noticias Tasnim, los diplomáticos destacados en capitales europeas subrayaron que Irán “cumple plenamente con sus responsabilidades hacia su pueblo” y “reconoce plenamente el derecho de la población a reunirse y manifestarse de forma pacífica”, al tiempo que mantiene su compromiso con “la preservación del orden público y la seguridad”.

En el comunicado conjunto, los embajadores denunciaron “las intervenciones externas que buscan incitar a la violencia y avivar el terrorismo”, y señalaron que “quienes desde hace tiempo han impuesto una guerra económica ilegal contra el pueblo iraní deben rendir cuentas por sus consecuencias”.

La declaración se produce después de que Alemania, Francia y el Reino Unido emitieran un comunicado conjunto en el que expresaron su apoyo explícito a los disturbios en Irán. “Condenamos enérgicamente la muerte de manifestantes en Irán”, expresaron los tres países europeos; una postura que Teherán calificó como contradictoria e insincera.

En este contexto, los embajadores de Irán en Londres, Berlín y París aseguraron que este trío que, junto con Estados Unidos, ha impuesto “sanciones injustas e inhumanas” contra la población iraní, ahora “pretende, de forma engañosa, presentarse como defensores del pueblo de Irán”. Las expresiones de preocupación procedentes del exterior resultan “meramente hipócritas y carentes de sinceridad para el pueblo iraní”, remarcó la nota.

El 28 de diciembre comenzaron manifestaciones pacíficas en Teherán, la capital, donde comerciantes suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando el momento para impulsar sus propios intereses, e intentan enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

Los funcionarios de seguridad iraníes informan que cientos de individuos han sido arrestados en diversas provincias en relación con los recientes disturbios, mientras que altos funcionarios señalan la participación extranjera, incluidos Estados Unidos e Israel, como responsables de convertir las protestas económicas en disturbios violentos.

zbg/ncl/tqi