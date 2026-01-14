En tractores, agricultores franceses rechazan acuerdo con Mercosur

Agricultores franceses organizaron una nueva protesta en el centro de París con unos 353 tractores que bloquearon las proximidades de la Asamblea Nacional francesa.

Reclaman medidas de urgencia al Gobierno y “un cambio de paradigma” a la Unión Europea para que no formalice el acuerdo con Mercosur.

Desde las primeras horas de este martes comenzaron a concentrarse trabajadores del campo en la periferia de la capital, convocados por la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores de Francia, el principal sindicato del sector. Otras organizaciones también se sumaron a la movilización.

En el centro de los reclamos está el acuerdo Unión Europea-Mercosur, al que consideran promotor de la competencia desleal y la existencia de normas y trámites que dificultan la labor del gremio. Denuncian también que producir en Francia es cada vez más complicado y que importar productos procedentes de Sudamérica es inequitativo, pues no tienen que enfrentar las mismas normas y exigencias.

Los manifestantes acudieron a la Asamblea Nacional francesa para expresar su malestar y exigir acciones inmediatas al Gobierno y la Federación Nacional de Sindicatos de Agricultores advirtió que no saldrán de la capital sin respuestas.

La firma del acuerdo con Mercosur está prevista para el próximo sábado en Asunción, Paraguay, pero en suelo galo apuestan por el rechazo del Parlamento Europeo la próxima semana. La federación ha convocado a una gran manifestación el próximo 20 de enero frente a la sede de la Eurocámara, en Estrasburgo, con el objetivo de presionar a los eurodiputados.

rfm/