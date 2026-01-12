Vídeo: Israel recurre a IA para difundir información falsa sobre Irán

Un medio francés ha revelado que el régimen israelí, que respalda los disturbios en Irán, no tiene reparos en utilizar imágenes falsas de los mismos.

Al referirse a una imagen publicada en la cuenta oficial del ministerio de exteriores del régimen de Israel en X (anteriormente Twitter), en la cual se observa a un miembro de las fuerzas de seguridad iraníes rociando con agua a los manifestantes, la cadena francesa Franceinfo francés ha señalado que en el vídeo original, lo que sostiene la policía en sus manos es un altavoz.

El agua que se dispersa a gran presión llega a áreas más distantes, ha destacado el medio galo.

La foto publicada por la cancillería del régimen israelí fue generada por la Inteligencia Artificial (IA) para potenciar el impacto visual, una acción que en la actualidad se puede hacer con solo unos clics.

“Realmente, debemos ser escépticos respecto a las imágenes que circulan en las redes sociales. Antes se decía que las imágenes no mentían, pero ahora sabemos bien que las imágenes mienten”, ha apostillado el presentador de la cadena francesa.

Desde el 28 de diciembre comenzaron unas manifestaciones pacíficas en Teherán, la capital, donde comerciantes suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de descontento por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

Mientras las autoridades han reconocido que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, varias figuras “opositoras” en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, están aprovechando el momento para impulsar sus propios intereses, e intentan enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

Los funcionarios de seguridad iraníes informan que cientos de individuos han sido arrestados en diversas provincias en relación con los recientes disturbios, mientras que altos funcionarios señalan la participación extranjera, incluidos Estados Unidos e Israel, como responsables de convertir las protestas económicas en disturbios violentos.

arz/hnb