Líder: EEUU no merece mantener relaciones ni cooperar con Irán

El Líder de Irán, el ayatolá Seyed Ali Jamenei, ha enfatizado que los rumores sobre el envío de mensajes a través de intermediarios de Irán a EE.UU. son totalmente falsos.

“El Gobierno estadounidense no merece mantener relaciones ni cooperar con la República Islámica”, ha resaltado este jueves el Líder de la Revolución Islámica de Irán en declaraciones dirigidas al pueblo iraní.

El mandatario ha cuestionado la traición de Estados Unidos, incluso a sus amigos, a cambio de apoyar al régimen criminal israelí, y su plan para incitar a la guerra en el mundo por el petróleo y los recursos subterráneos, cuyo alcance ahora ha llegado a América Latina: “Un gobierno así definitivamente no es un gobierno con el que la República Islámica busque cooperación y relaciones”, ha aseverado.

El ayatolá Jamenei ha elogiado a la Fuerza de Resistencia Popular de Irán (Basich) por sus esfuerzos en diferentes campos, y resaltando su papel en la sociedad iraní, la ha descrito como una movilización grande y valiosa.

Al respecto, ha destacado su rechazo a la intimidación en el sistema mundial y crear, de este modo, una resistencia contra la arrogancia global.

El Líder de Irán ha elogiado también la resistencia del pueblo en la Franja de Gaza y el Líbano, afirmando que la expansión de la Resistencia en el mundo se ha iniciado desde Irán sobre la base de los valores de Basich en Irán. Ha aplaudido además a Basich por su apoyo a los necesitados y oprimidos del mundo.

De este modo, ha destacado que Irán se ha enfrentado abiertamente a los matones internacionales y que la nación iraní derrotó tanto a Estados Unidos como al régimen de Israel en la guerra de los 12 días. “Hicieron maldad, pero no alcanzaron sus objetivos”, ha agregado.

El Líder ha precisado que “en la guerra de 12 días, Estados Unidos sufrió grandes pérdidas; utilizó sus últimos armamentos en ataque y defensa, pero no logró alcanzar lo que quería. Quiso arrastrar a la nación iraní tras de sí, pero el pueblo iraní logró frustrar al enemigo”.

En este sentido, ha señalado que el régimen sionista había planeado esta guerra en Irán durante 20 años, pero regresó con las manos vacías.

“Sufrimos pérdidas y vidas valiosas se perdieron, pero esa es la naturaleza de la guerra. Sin embargo, la República Islámica demostró ser un núcleo de poder y determinación. Las pérdidas materiales que sufrió el enemigo fueron mucho mayores que las nuestras”, ha añadido.

Guerra de Gaza aisló a Estados Unidos más que nunca en el mundo

En otra parte de sus declaraciones, el dignatario ha resaltado que la guerra de Gaza aisló a Estados Unidos más que nunca en el mundo por su apoyo al régimen sionista.

Ha agregado que la injerencia estadounidense en diversas partes del mundo provocó también su aislamiento, recalcando que la injerencia estadounidense en cualquier región causa guerra o genocidio, destrucción y desplazamiento.

El ayatolá Jamenei ha considerado la costosa e inconclusa guerra en Ucrania como un ejemplo de la injerencia estadounidense: “El actual presidente estadounidense, que dijo que resolvería esta guerra en tres días, ahora, después de aproximadamente un año, impone el plan de 28 puntos a un país que lo ha arrastrado a la guerra”, ha apostillado.

El Líder se ha referido a los ataques del régimen israelí al Líbano, su agresión contra Siria y sus crímenes en Cisjordania, y la deplorable situación en Gaza, para luego describir estos sucesos como otros ejemplos del apoyo abierto de Estados Unidos a la guerra y los crímenes del régimen perverso israelí.

Ante estas coyunturas, el Líder ha llamado al pueblo iraní a mantenerse unido frente al enemigo. “Pueden existir diferencias entre los distintos sectores y facciones políticas, pero ante el enemigo debe prevalecer la unidad”, ha indicado.

Asimismo, ha aconsejado a la nación iraní que respaldara al Gobierno para poder zanjar los problemas y gobernar el país de la mejor manera.

msm/rba