Irán repudia ante la ONU las políticas de doble rasero en materia de DDHH

Irán denuncia ante la ONU los dobles estándares, al presentar una imagen distorsionada del país persa y ejercer una discriminación estructural y sistemática en su contra.

En su discurso en la 18.ª sesión del Foro de las Naciones Unidas sobre Cuestiones de las Minorías, que se celebra los días 27 y 28 de noviembre en Ginebra, la representante de la República Islámica de Irán, Sara Falahi, ha defendido este jueves los logros del país persa en el campo de los derechos de las minorías y criticado los dobles estándares de las Naciones Unidas y los foros internacionales al presentar una imagen falsa de Irán, así como la implementación de una discriminación estructural y sistémica contra la República Islámica.

La parlamentaria ha cuestionado también la obstrucción parcial e injustificada que ciertos países occidentales que alegan ser defensor de los derechos humanos formularon contra la presidencia del profesor Sattar Azizi, un académico iraní sunita y kurdo, en dicho foro, a pesar del apoyo unánime de todos los miembros del Grupo Asia-Pacífico del Consejo de Derechos Humanos.

The 18th session of the @UN Forum on Minority Issues is taking place at @UNGeneva on 27-28 November 2025.



The theme of this 18th session is “the contribution of minorities to diverse, resilient and peaceful societies.”



INFO ➔https://t.co/2zuRFszI8j pic.twitter.com/OWF5Be3FNE — UN Human Rights Council (@UN_HRC) November 27, 2025

“Esta acción es una clara señal de la imposición de discriminación basada en la nacionalidad y el resultado de un patrón estructural y sistemático contra Irán que ha sido institucionalizado por algunos gobiernos occidentales en los últimos años”, ha remarcado.

El foro se reúne una vez al año durante dos días laborables que se dedican a debates temáticos.

msm/tmv/rba