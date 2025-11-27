Rusia abierta al diálogo sobre plan de paz de Trump pese diferencias - Noticiero 13:30

Irán condiciona diálogo con EE.UU. al respeto mutuo. Rusia acepta discutir plan de paz de Trump. Venezuela rechaza amenazas y llama a defender sus recursos.

1. El canciller de Irán, Seyed Abbas Araghchi, afirmó que Teherán está dispuesto a negociar con Estados Unidos, pero solo si las conversaciones se basan en el respeto mutuo, no en dictados.

2. Desde Rusia destacan que a pesar de las diferencias y acciones contradictorias de EE.UU. con respecto a Ucrania, están abiertos al diálogo sobre el plan de paz propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump.

3. El ministro de Interior de Venezuela, rechazó las amenazas de EE.UU. Diosdado Cabello denunció que Washington repite tácticas de intervenciones como ha hecho en otros países. Por otra parte, la vicepresidenta Delcy Rodríguez, convocó a defender los recursos venezolanos.

hhd/rba