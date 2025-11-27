Embajada venezolana en Irán celebra aniversario de Aviación Militar Bolivariana

La Embajada de Venezuela en Irán celebró el 105 aniversario de la Aviación Militar Bolivariana y los 33 años de la rebelión del 27N, destacando su rol revolucionario.

El evento contó con la presencia de los agregados militares de más de 30 países, quienes recibieron condecoraciones, mostrando su solidaridad y apoyo con Venezuela.

Asimismo, durante la ceremonia de inauguración, el embajador de Venezuela recordó las amenazas y agresiones de EE.UU. contra la soberanía venezolana so pretexto de la lucha contra el narcotráfico. Expresó su expectativa de que las amenazas y agresiones no incrementen los niveles que el gobierno de EE.UU. tiene pensado.

Mientras tanto, Venezuela recalca que las fuerzas Armadas del país suramericano, con una perfecta fusión con el pueblo y las fuerzas policiales, están garantizando la integridad territorial venezolano

El aniversario de la Aviación militar bolivariana, celebrado junto con la rebelión cívico-militar del 27 de noviembre, reafirma más de un siglo de historia en el componente aéreo y el compromiso de las fuerzas armadas con la soberanía nacional.

Samaneh Kachui, Teherán.

hhd/rba