Internacional Antifascista celebra en Uruguay el seminario Antimperialismo

En Uruguay, la Internacional Antifascista realizó una actividad sobre el papel del imperialismo en el mundo.

La actual situación de amenaza imperial sobre Venezuela fue el disparador para la actividad, señalan sus organizadores convocando a la unidad para lograr consolidar La Paz.

El llamado es también a recuperar los mecanismos de integración latinoamericana desde el sur en momentos de avance del norte sobre esta región.

También el foco estuvo sobre la situación de agresión sionista en Palestina, considerado un ejemplo de resistencia.

Nuevamente, el pueblo uruguayo volvió a expresarse sobre la amenaza sobre territorio venezolano y también sobre la franja de Gaza. Quienes reivindican esta causa entienden que la única forma de frenarlo es con una verdadera integración de los pueblos.

Fabián Cardozo, Montevideo.

