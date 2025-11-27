Irán refuta las acusaciones sin fundamento de Australia contra el CGRI

Irán ha criticado enérgicamente al Gobierno de Australia por formular acusaciones sin fundamento contra el Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica (CGRI).

A través de un comunicado divulgado este jueves, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán ha afirmado que la República Islámica considera esta acción como ilegal, injustificable y una violación de las normas y reglas jurídicas internacionales sobre la soberanía nacional de los Estados.

Tras expresar su repudio por la adhesión de algunas autoridades australianas a la perversa política del régimen genocida israelí de difundir mentiras contra Irán, la Cancillería iraní ha enfatizado la responsabilidad internacional del Gobierno australiano por este acto ilegal.

“Esta acción irresponsable se condice con el grave error que cometió el Gobierno australiano, basándose en acusaciones completamente falsas e inventadas por las instituciones de seguridad del régimen sionista, y utilizó la larga relación diplomática entre Irán y Australia como un medio de reconciliación y ceder al chantaje del régimen de ocupación sionista”, ha denunciado.

Al respecto, ha precisado que la acusación se produce a pesar de que las autoridades australianas competentes, incluida la Policía de Nueva Gales del Sur, admitieron explícitamente el 25 de octubre de 2025 que la implicación de Irán en acciones contra objetivos judíos era falsa y declararon que no existen pruebas de la involucración de Irán en presuntas acciones antisemitas en Australia.

“La República Islámica de Irán enfatiza que la acción política del Gobierno australiano constituye una herejía peligrosa y criminal, inspirada por el régimen sionista para desviar la atención pública del genocidio en Gaza y, por lo tanto, constituye la complicidad de los autores de esta acción con criminales que están siendo procesados ​​por la Corte Penal Internacional”, ha agregado.

Recordando el estatus valioso, empoderante y honorable del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica como parte de las Fuerzas Armadas oficiales de la República Islámica de Irán —que ha desempeñado un papel fundamental en la defensa de la soberanía y la seguridad nacional frente a la agresión extranjera y en la lucha contra el terrorismo, incluido Daesh—, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha enfatizado la firme determinación del Gobierno iraní de tomar todas las medidas necesarias para proteger el estatus y la reputación de sus Fuerzas Armadas frente a cualquier señalamiento hostil.

Australia rompió relaciones diplomáticas con Irán desde el pasado agosto después de acusar a la República Islámica de llevar a cabo dos ataques incendiarios antisemitas en Sídney y Melbourne.

Israel dio la bienvenida a la decisión, con su embajada en Australia afirmando que la República Islámica “no solo representa una amenaza para los judíos o Israel, sino que pone en peligro al mundo libre, incluida Australia”.

Irán condenó la decisión de Australia, calificándola de un acto de apaciguamiento hacia el régimen israelí.

