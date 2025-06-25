Irán congela cooperación con AIEA hasta que se garantice seguridad de sitios nucleares

El jefe del Parlamento de Irán anuncia que el país persa suspende su cooperación con la AIEA hasta que se garantice la seguridad de los sitios nucleares.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, ha dicho este miércoles ante el pleno legislativo que la Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA), que se negó incluso a condenar públicamente el ataque a las instalaciones nucleares iraníes, ha puesto en duda su credibilidad a nivel global.

Por esta razón —ha remarcado Qalibaf—“la Organización de Energía Atómica de Irán (OEAI) suspenderá su cooperación con la AIEA hasta que se garantice la seguridad de las instalaciones nucleares y el programa nuclear pacífico de Irán avance con mayor rapidez”.

En su discurso, el presidente legislativo ha destacado que Estados Unidos y el régimen sionista se vieron obligados a detener sus ataques contra la poderosa defensa de las fuerzas armadas iraníes, que contaban con el apoyo unificado del pueblo, sin lograr sus objetivos estratégicos declarados.

“El enemigo no solo fracasó en sus objetivos de detener el enriquecimiento de uranio y limitar el programa de misiles, sino que, por primera vez, la infraestructura militar y de seguridad del falso estado de Israel fue destruida, todas sus ciudades se volvieron inseguras, el mito de la impenetrabilidad de la Cúpula de Hierro se derrumbó y, con la demostración del poder ofensivo de Irán en el golpe final, los habitantes de esta tierra nunca volverán a dormir tranquilos, y no habrá seguridad para los inversores ni esperanza para el futuro de la vida en esta tierra ocupada”, ha aseverado.

Conforme a Qalibaf, Estados Unidos, al ver la resiliencia de la nación iraní, intentó salvarse del aprieto con un ataque de exhibición y, a cambio de una respuesta proporcionada de Irán al centro de mando de sus bases militares en la región, propuso y buscó un alto el fuego. Todo esto mientras Irán, con su moderación, aún no ha utilizado todas sus capacidades, incluyendo la de influir en la economía energética mundial.

Además de todos estos logros estratégicos, —ha continuado el parlamentario líder— la unidad de la nación islámica y los gobiernos musulmanes en el apoyo a los ataques con misiles de Irán contra Israel es un logro importante para el mundo islámico y el Irán islámico en la lucha contra el régimen sionista.

Irán ha presentado una demanda formal ante las Naciones Unidas contra el director de la AIEA, Rafael Grossi, por “complicidad” en agresión israelí, debido a que emitió un informe infundado sobre el programa nuclear iraní el cual fue el pretexto utilizado por el régimen sionista para lanzar su ofensiva militar contra la nación iraní y sus instalaciones nucleares, pese a que estos sitios están bajo la supervisión continua de la AIEA, de acuerdo con el Acuerdo de Salvaguardias y el TNP.

