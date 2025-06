Irán: verdadero poder reside en voluntad de naciones y no en sanciones

El presidente del Parlamento de Irán destacó que Irán y Venezuela pueden participar conjuntamente para crear un nuevo orden más justo que antes.

“El verdadero poder reside en la voluntad de las naciones, no en los arsenales y las sanciones”, destacó el lunes, el presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, durante su invención en la Universidad Internacional de las Comunicaciones de Venezuela, en su visita al país bolivariano en el marco de una gira por América Latina con el objetivo de fortalecer los lazos económicos, políticos y culturales.

Asimismo, aseveró que Irán no es solo un nombre geográfico, sino que es también un “símbolo de la perseverancia, el honor y la resistencia de un pueblo frente a las presiones del sistema gobernante”.

En cuanto a la victoria de la Revolución Islámica de Irán en 1979, Qalibaf aseveró que la aludida revolución no fue solo una revolución política y mostró a todo el mundo que “los países, si quieren, pueden obligar a las grandes potencias a retirarse”.

Qalibaf aseveró que la Revolución Islámica ha obtenido muchos logros en el ámbito de tecnología, incluido Medicina y energía nuclear, ya que Irán “se formó apoyándose en el pueblo y creó confianza nacional”.

Irán y Venezuela, víctimas de medios de comunicaciones

Al hacer alusión a las similitudes entre la nación iraní y venezolana, aseveró que los pueblos de estos dos países son “víctimas de los medios de comunicación que distorsionan la imagen de nuestra nación”. “Ambos hemos luchado con una economía sancionada y ambos sabemos el precio que hay que pagar por la independencia”, agregó.

“El mundo debe saber que los jóvenes del sur no están dormidos; están despiertos, exigiendo y deseando un nuevo orden; un orden en el que la voz de la verdad no sea silenciada, un orden en el que el dólar no sea el patrón del bien y del mal”, recalcó Qalibaf.

El presidente del Parlamento iraní señaló que los pueblos de Irán y Venezuela tienen en común “dolores e ideales comunes” y buscan “los ideales de libertad, de justicia, de lucha contra la humillación”. “Un mundo en el que también se escuchen las voces de los pueblos y países oprimidos que se han visto frenados en la historia del progreso debido al colonialismo histórico”, añadió.

Un hito histórico para superar el viejo mundo

Qalibaf destacó que el mundo está al borde de “un hito histórico”, que supera el viejo orden mundial, basado en la hegemonía y la unipolaridad. “La era del poder único ha terminado”, apostilló.

Recalcó que Irán y Venezuela deben participar de manera activa para crear este mundo multipolar, apoyándose en sus fuerzas internas. “No permitamos que los países que buscan la independencia se subordinan incondicionalmente al sistema de dominación del nuevo orden”, agregó.

Un premio para defensores de Palestina

En cuanto a las brutalidades del régimen de Israel contra palestinos en Gaza y la matanza de civiles ante los ojos de todo el mundo, agradeció a las posturas de Venezuela ante este genocidio israelí en Gaza.

También, anunció que Irán va a otorgar un premio titulado ‘El lado correcto de la historia’ a personas activas en el campo de la defensa del pueblo oprimido de Palestina.

