Tony Blair quedaría fuera del plan de paz para Gaza; HAMAS lo celebra

HAMAS acoge como un “paso en la dirección correcta” la eliminación del ex primer ministro del Reino Unido, Tony Blair, del Consejo de Paz de Gaza.

En una entrevista publicada el lunes por la cadena catarí Al Jazeera, Taher al-Nunu, uno de los líderes del Movimiento de la Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS), declaró que si el informe del diario británico Financial Times sobre la destitución de Blair es cierto es un “paso en la dirección correcta”.

Sostuvo que dicha probable exclusión coincide con los reiterados pedidos del movimiento a los mediadores de mantenerlo fuera de cualquier organismo relacionado con Gaza.

“Pedimos a las partes mediadoras que eliminaran a Blair del Consejo de Paz de Gaza porque apoya firmemente a los ocupantes, y ahora estamos listos para una paz a largo plazo con la condición de que el régimen de ocupación israelí se adhiera al acuerdo de alto el fuego”, subrayó.

El líder de HAMAS agregó que las armas de la Resistencia serían parte de las armas del Estado palestino después de su establecimiento, y que la cuestión de crear una fuerza internacional para desarmar a la Resistencia por la fuerza no es de ninguna manera aceptable, ni discutible en absoluto.

De este modo, afirmó que HAMAS estaba listo para transferir “inmediatamente” el gobierno de Gaza a un comité tecnocrático nacional independiente.

Al-Nunu recalcó que el Gobierno de Estados Unidos es responsable de contener al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y obligarlo a adherirse al plan de Trump.

El Financial Times informó la noche del lunes que Blair ha sido eliminado de la lista de candidatos para ser miembros del Consejo de Paz de Gaza, propuesto por el presidente estadounidense, Donald Trump, para la futura administración de Gaza.

Citando a fuentes bien informadas, afirmó que la destitución de Tony Blair del consejo, que se suponía iba a desempeñar un papel importante en la gestión de Gaza después de la guerra, se produjo tras una amplia presión y protestas de los países árabes e islámicos por su rol en la invasión de Irak en 2003, así como por preocupaciones sobre la marginación de los palestinos dentro de la estructura de gobernanza.

Una fuente cercana al ex primer ministro británico también ha confirmado que Tony Blair no será miembro del consejo. No obstante, se espera que integre el comité ejecutivo que será responsable de coordinar el trabajo entre el Consejo de Paz y un comité tecnocrático palestino encargado de gestionar Gaza.

msm/ncl/tqi