HAMAS acusa a Israel de “ejecutar a sangre fría” a dos palestinos

El movimiento HAMAS ha condenado este jueves enérgicamente la ejecución de dos jóvenes palestinos en Cisjordania por parte del ejército israelí.

En un comunicado, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) ha denunciado que las fuerzas israelíes han tiroteado directamente contra dos jóvenes palestinos “desarmados” que se habían rendido en Yenín, en el norte de la Cisjordania ocupada.

“La ejecución a sangre fría de dos jóvenes palestinos desarmados en Yenín por parte de las fuerzas de ocupación, a pesar de haber abandonado sus hogares y no representar ninguna amenaza, expone una vez más la mentalidad criminal que rige el comportamiento de la ocupación y su total desprecio por la sangre palestina, violando todas las leyes y normas humanitarias”, manifiesta HAMAS.

Además, asegura que “este crimen no es un incidente aislado, sino más bien un nuevo eslabón en un proceso sistemático de exterminio y liquidación adoptado por la ocupación contra nuestro pueblo en Cisjordania, en un intento desesperado por implementar el plan de anexión y desplazamiento”.

UNRWA: Israel ha desplazado por fuerza a 32 000 palestinos en Cisjordania

Prueba del crimen en las redes

Conforme a un vídeo que circula en las redes sociales, se observa a dos palestinos en el suelo, con las manos en alto en actitud de rendición, mientras que soldados israelíes les apuntan y les disparan a quemarropa, provocando su muerte inmediata.

Ante la evidencia irrefutable, el ejército y la policía israelíes han informado que han comenzado una investigación sobre el caso.

Mientras que desde el gabinete sionista ya se han pronunciado. Itamar Ben-Gvir, ministro de seguridad interna de Israel y conocido por sus posturas ultraderechistas, ha defendido la acción de los soldados: “Las tropas actuaron exactamente como debían. Los terroristas debían morir”, declara en la red social X.

A shocking crime

The Israeli army executed two Palestinian men after they surrendered and were arrested in Jenin, in front of the cameras.

How can anyone stay silent about the Israeli war crimes? pic.twitter.com/EQ06xPYLFk — Mustafa Barghouti @Mustafa_Barghouti (@MustafaBarghou1) November 27, 2025

En su comunicado, HAMAS pone de relieve también que la brutal campaña militar contra las gobernaciones de Cisjordania, especialmente su zona norte, demuestra que la opción de la resistencia es una respuesta natural y legítima a los crecientes crímenes y agresiones del régimen de ocupación.

Insta asimismo al pueblo palestino y a todos sus componentes y fuerzas a unirse en solidaridad y en una confrontación integral y unificada, ya que esta es la manera más contundente de disuadir al ocupante y frustrar sus planes que atentan contra la tierra y el pueblo de Palestina.

Al final de la declaración, HAMAS se dirige a la comunidad internacional y a las instituciones jurídicas y humanitarias para urgirles a tomar medidas inmediatas a fin de detener el aumento de las ejecuciones en el terreno. “Ejecuciones que se han convertido en la política oficial del régimen de ocupación y se llevan a cabo ante los ojos del mundo sin ningún tipo de disuasión ni rendición de cuentas”, fustiga.

Esto ocurre El ejército israelí informó la noche del miércoles el inicio de una ofensiva militar en el norte de Cisjordania, que según informes, ha dejado al menos 25 palestinos heridos en la gobernación de Tubas, junto a Yenín.

La organización de derechos humanos B’Tselem afirmó en un informe que el régimen sionista está cometiendo genocidio en Cisjordania sin ningún obstáculo y cifró en 1003 el número de palestinos asesinados en Cisjordania desde el octubre de 2023.

ncl