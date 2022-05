Informe: Israel usó a adolescente palestina como escudo humano

Las tropas israelíes usaron a una adolescente palestina como escudo humano en una operación en la ciudad de Yenín, en el norte de la ocupada Cisjordania.

Las fuerzas israelíes usaron a una adolescente palestina de 16 años como escudo humano durante una redada la semana pasada en Yenín, según ha informado este sábado la agencia palestina de noticias WAFA citando un informe del grupo Defensa Internacional de Niños (DCI, por sus siglas en inglés).

Tal y como ha informado la rama palestina de la organización (DCIP), el incidente ocurrió cuando las fuerzas israelíes allanaron la casa de Ahed Mohamad Rida Mereb para arrestar a su hermano de 20 años.

Ahed fue obligada por las tropas israelíes a pararse frente a un vehículo militar israelí por unas horas durante enfrentamientos con hombres armados de la resistencia palestina.“Se disparaban balas contra el vehículo militar desde todas las direcciones”, ha expresado Ahed.

Es más, las fuerzas israelíes ni siquiera permitían que Ahed inclinara la cabeza para esquivar las balas, pero por fin la niña logró correr hacia un árbol cercano, donde cayó inconsciente al suelo.

“Estaba temblando y llorando y gritando a los soldados que me dejen ir porque las balas pasaban por encima de mi cabeza, pero uno de ellos me ordenó en árabe a través de una pequeña ventana del vehículo militar, ‘Quédate donde estás y no te muevas’. Eres una terrorista. Quédate en tu lugar hasta que te despidas de tu hermano”, ha explicado la adolescente.

Según precisa WAFA, la niña fue trasladada en un vehículo privado al hospital de Yenín, donde recibió tratamiento por “estrés mental intenso y una grave falta de oxígeno”.

Desde el año 2000, DCIP ha registrado al menos 26 casos de niños palestinos utilizados como escudos humanos por las fuerzas israelíes.

El director del Programa de Rendición de Cuentas del DCIP, Ayed Abu Eqtaish, ha afirmado que el derecho internacional prohíbe absolutamente el uso de niños como escudos humanos por parte de fuerzas armadas o grupos armados. En este marco, ha resaltado que las tropas israelíes al poner intencionalmente a un niño en grave peligro para protegerse cometen crímenes de guerra.

