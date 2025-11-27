PIB se contrae, pero México tiene una economía sólida

La economía en México se contrajo en el último trimestre del año, aunque las autoridades en el sur del país le apuestan al turismo para poder rescatar los números.

De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la economía de México se contrajo durante el tercer trimestre de 2025.

El Producto Interno Bruto de julio a septiembre experimentó una caída de 0.2 por ciento, respecto al trimestre anterior.

Autoridades en el sur de México, especialmente en Chiapas, señalan que están apostando al turismo para recuperar algunos números antes del cierre de año.

Actualmente, en Chiapas para recuperar la economía se aprobó la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 15 de la Constitución Política del Estado en materia de reconocimiento estratégico a la actividad turística, ello señalan los legisladores, será de vital importancia.

Autoridades señalan también dentro de las estrategias para hacer crecer la economía es brindar seguridad a turistas e inversionistas, por lo que en Chiapas el gobernador Eduardo Ramírez ha puesto especial atención en ello.

A pesar de que la economía en México se estancó en el último trimestre de este año, autoridades principalmente del sur del país le apuestan al tema de turismo, señalan además que van a reforzar las estrategias en materia de seguridad para así el próximo año tener un crecimiento económico.

Lizeth Coello, Chiapas, México.

day/