El presidente ruso, Vladímir Putin, señala que Moscú concuerda con que el plan de Estados Unidos sobre Ucrania podría sentar las bases para futuros acuerdos.

Sin embargo, destacó que firmar documentos con los dirigentes ucranianos no tiene sentido, por su ilegitimidad. Más detalles en el informe.

Durante una conferencia de prensa en Kirguistán, Vladímir Putin asegura que su país desea un acuerdo formal con Kiev, pero los obstáculos legales bajo el mandato de Volodimir Zelenski, lo imposibilitan por ahora. Denuncia que las autoridades ucranianas no tienen legitimidad.

Sobre la situación en el campo de la batalla, el mandatario ruso destacó que en todas las direcciones de los frentes se mantiene una dinámica positiva y las tropas rusas están avanzando. Sin embargo reiteró que si las tropas ucranianas se retiran, las hostilidades cesarán.

En otra instancia de sus declaraciones, Putin aseveró que Rusia nunca tuvo intención de atacar a Europa, agregando que Moscú está lista para reafirmar este compromiso en papel.

Asimismo, declaró que el plan de paz de 28 puntos de la administración Trump para poner fin a la guerra en Ucrania toma en cuenta su postura hasta cierto punto.

Putin resaltó, además, que el reconocimiento de Crimea y de la región del Donbás como territorios rusos, es uno de los puntos claves para Moscú de cara a las negociaciones en curso.

