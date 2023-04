AMLO: “No queremos ayuda” de EEUU en lucha contra narcotráfico

El presidente de México afirma que su país no acepta la intervención de nadie en sus asuntos internos, incluida la lucha contra la delincuencia organizada.

Durante los actos por el aniversario de la Defensa Patriótica de 1914, en Veracruz [centro-este de México], Andrés Manuel López Obrador le ha ratificado este viernes a Estados Unidos que no necesita su ayuda para combatir a los cárteles del narcotráfico, ante las crecientes peticiones de la Administración de Joe Biden al respecto.

“Les decimos, y que se oiga bien y que se oiga lejos: No aceptamos ninguna intervención, nosotros tenemos capacidad suficiente para enfrentar a la delincuencia organizada, no queremos intervencionismo, no queremos ayuda, entre comillas, de nadie”, ha expresado el mandatario mexicano.

AMLO ha insistido en que la mayor enseñanza de la Defensa Patriótica ha sido la libertad e independencia de la nación. “La enseñanza mayor (del hecho histórico) es que somos libres, somos independientes y nosotros tenemos que arreglar, los mexicanos, nuestras diferencias sin intervención de ningún país, de ninguna potencia, de ninguna hegemonía. Somos libres y somos soberanos”, ha puntualizado.

El mandatario mexicano acusó el pasado lunes a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) de infiltrar, sin autorización de México, al cártel de Sinaloa, después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. anunció cargos contra sus cabecillas, incluyendo a cuatro hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

El portavoz de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Kirby, por su parte, defendió que Washington imputara a 28 miembros del Cártel de Sinaloa, mientras que el embajador de EEUU en México, Ken Salazar, afirmó que sí trabajaron con el Gobierno mexicano en la investigación contra el cártel de Sinaloa.

"Nos ha costado mucho el hacer valer nuestra soberanía y, aunque se trate, repito, de buenas intenciones, son asuntos que solo nos corresponden a los mexicanos", ha remarcado esta misma jornada López Obrador.

