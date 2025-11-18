Religiones en Guatemala se unen contra el genocidio en Gaza

Iglesias y religiones en Guatemala exigen cese al fuego en Palestina y llaman al gobierno a dejar su postura tibia ante el genocidio.

La iglesia presbiteriana, la autoridad católica en Guatemala y otras expresiones religiosas exigen desde sus pulpitos un alto al fuego en la Franja de Gaza. El cardenal de Guatemala Álvaro Ramazinni junto a la conferencia episcopal se comprometió a pedirle al gobierno de Bernardo Arévalo un posicionamiento puntual en contra del genocidio.

La comunidad palestina en Guatemala guarda la esperanza que desde un posicionamiento más enérgico desde los gobiernos del mundo haya un cese al fuego definitivo en contra del pueblo palestino y se dé paso a la reconstrucción de un territorio completamente destruido por las bombas del régimen.

Desde el consejo ecuménico de Guatemala el posicionamiento es igual de puntual en contra de las matanzas contra el pueblo palestino, además, porque desde la iglesia se han acompañado los procesos de recuperación histórica en torno al genocidio que sufrió el pueblo maya con la complicidad del régimen sionista de Israel.

Las representaciones religiosas hacen hincapié en la continuidad de las hostilidades y asesinatos contra civiles palestinos desde el régimen sionista a pesar de un cese al fuego, matando incluso con el hambre y sed al pueblo palestino.

Miguel Salay, Ciudad de Guatemala

frr/rba